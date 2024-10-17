В составе украинской делегации в Объединённой контрольной комиссии изменения. Вместо Артёма Торкаенко, который освобожден от исполнения обязанностей в связи с завершением командировки, в неё введён Нестор Ильницкий. Он занимает должность первого секретаря Посольства Украины в Республике Молдова, сообщает novostipmr.com.
«Утвердить представителем от Украины Ильницкого Нестора Михайловича, первого секретаря посольства Украины в Республике Молдова», - говорится в протоколе сегодняшнего экстренного заседания ОКК.
Теперь он может участвовать в заседаниях ОКК, принимать участие в обсуждении повестки дня и других мероприятиях.
По итогам доклада Объединённого военного командования за минувшую неделю обстановка в Зоне безопасности остаётся стабильной и контролируемой.