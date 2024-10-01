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Птичий грипп в шести населенных пунктах РМ

Птичий грипп в шести населенных пунктах РМ
источник фото: 24tv.uazaxid.net

Как сообщает пресс-служба сайте Минсельхозприроды ПМР, очаги птичьего гриппа – опасного инфекционного заболевания, обнаружены уже в шести населенных пунктах сопредельного государства:
- Маринич, Хелештены, Калиманешты Ниспоренского района;
- Голяны, Белый Фонтан (Фынтына Албэ) Единецкого района;
- Дондюшаны Дондюшанского района.

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР из перечисленных населенных пунктов временно признаны неподлежащими ввозу на территорию Приднестровья: живая птица, продукция птицеводства – мясо, субпродукты, пух, перо, яйца, а также все виды готовых кормов и кормовых добавок, используемые для кормления птицы.

Временные ограничения введены в целях недопущения заноса инфекционного заболевания на территорию республики.
  • Вчера, 16:36
  • DTV
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