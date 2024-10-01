Как сообщает пресс-служба сайте Минсельхозприроды ПМР, очаги птичьего гриппа – опасного инфекционного заболевания, обнаружены уже в шести населенных пунктах сопредельного государства: - Маринич, Хелештены, Калиманешты Ниспоренского района; - Голяны, Белый Фонтан (Фынтына Албэ) Единецкого района; - Дондюшаны Дондюшанского района.
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР из перечисленных населенных пунктов временно признаны неподлежащими ввозу на территорию Приднестровья: живая птица, продукция птицеводства – мясо, субпродукты, пух, перо, яйца, а также все виды готовых кормов и кормовых добавок, используемые для кормления птицы.
Временные ограничения введены в целях недопущения заноса инфекционного заболевания на территорию республики.