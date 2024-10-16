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Глава МИД ПМР рассказал, как можно урегулировать молдо-приднестровский конфликт

Глава МИД ПМР рассказал, как можно урегулировать молдо-приднестровский конфликт
Фото: gospmr.org

Различные чиновники, заявляющие о каких-то сроках разрешения молдо-приднестровского конфликта, с большим трудом представляют себе глубину и содержание этого конфликта, отметил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в интервью российскому информационному агентству Baltnews, передает novostipmr.com.

«С каждым годом пропасть между Приднестровьем и Молдовой растёт, это объективно, - сказал Виталий Игнатьев. - Молдова отказалась от своего языка, от своей истории. Это тоже проблема. Молдова милитаризуется, Молдова не хочет, повторюсь, вести прямой эффективный диалог и переговоры с Приднестровьем. Это тоже проблема».

Принципиальная четкая позиция приднестровской стороны заключается в том, что будущее ПМР должен определять приднестровский народ, подчеркнул Виталий Игнатьев.

«Это определение должно быть максимально мирным, транспарентным, ненасильственным, и волю приднестровского народа должно учитывать мировое сообщество при согласовании того или иного пути урегулирования или модальности и так далее, - уточнил глава внешнеполитического ведомства. - Мы не видим иных альтернатив. Просто любые альтернативы будут нежизнеспособны, оторваны от реальности и по сути нефункциональны».

По словам министра иностранных дел ПМР, различные спекуляции вокруг приднестровского урегулирования разбиваются о реальность: говорить об адекватном разрешении конфликта можно только, если принять во внимание ситуацию, сложившуюся за 30 лет конфликта, его исторические и политические основы и учитывать мнение населения.

Полное интервью вы можете посмотреть на сайте baltnews.com
  • Вчера, 16:50
  • DTV
  • Просмотров: 79
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