Различные чиновники, заявляющие о каких-то сроках разрешения молдо-приднестровского конфликта, с большим трудом представляют себе глубину и содержание этого конфликта, отметил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в интервью российскому информационному агентству Baltnews, передает novostipmr.com.
«С каждым годом пропасть между Приднестровьем и Молдовой растёт, это объективно, - сказал Виталий Игнатьев. - Молдова отказалась от своего языка, от своей истории. Это тоже проблема. Молдова милитаризуется, Молдова не хочет, повторюсь, вести прямой эффективный диалог и переговоры с Приднестровьем. Это тоже проблема».
Принципиальная четкая позиция приднестровской стороны заключается в том, что будущее ПМР должен определять приднестровский народ, подчеркнул Виталий Игнатьев.
«Это определение должно быть максимально мирным, транспарентным, ненасильственным, и волю приднестровского народа должно учитывать мировое сообщество при согласовании того или иного пути урегулирования или модальности и так далее, - уточнил глава внешнеполитического ведомства. - Мы не видим иных альтернатив. Просто любые альтернативы будут нежизнеспособны, оторваны от реальности и по сути нефункциональны».
По словам министра иностранных дел ПМР, различные спекуляции вокруг приднестровского урегулирования разбиваются о реальность: говорить об адекватном разрешении конфликта можно только, если принять во внимание ситуацию, сложившуюся за 30 лет конфликта, его исторические и политические основы и учитывать мнение населения.