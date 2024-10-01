Республика Молдова с 2026 года создаст запасы нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций объемом более 200 тысяч тонн, достаточные для 90 дней среднесуточного нетто-импорта или 61 дня потребления.
Об этом заявил государственный секретарь Министерства энергетики РМ Константин Боросан во время 16-го Нефтяного форума, проходившего в Белграде с 15 по 16 октября 2024 года, пишет point.md ссылаясь на mold-street.com
Соответствие законодательству ЕС
Константин Боросан коснулся действий, предпринятых Министерством энергетики с целью реконфигурации нефтяной инфраструктуры Республики Молдова для размещения необходимых мощностей для создания аварийных запасов.
В этой связи он отметил, что проект закона о безопасности поставок нефтепродуктов, который должен быть вынесен на общественные консультации до конца месяца, направлен на приведение в соответствие с законодательством ЕС, которое требует наличия аварийных запасов, достаточных на 90 дней среднедневного чистого импорта.
"Проект призван обеспечить безопасные, надежные и доступные поставки нефтепродуктов в Молдову, особенно в случае крупных перебоев в поставках. Молдова зависит от импорта нефтепродуктов, в основном из Румынии, что является критическим фактором для транспортного и сельскохозяйственного секторов нашей страны", - сказал Константин Боросан.
По его словам, нынешний геополитический ландшафт подчеркнул "важность диверсификации источников поставок и повышения устойчивости цепочки поставок".
Следует отметить, что о создании запасов нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций говорилось еще со времен правительства ПКРМ, только это откладывалось по разным причинам, но прежде всего потому, что это означало еще и влияние на цены на заправке.
Но создание запасов в течение длительного времени требует больших затрат, и государство постоянно пыталось возложить эту ответственность на компании, присутствующие на рынке.
Фактически и сейчас у них есть обязанность иметь запасы примерно на 30 дней потребления, но в 2022 году были ситуации, когда запасы дизтоплива были только на 2-3 дня, что создавало большое давление на рынок и цены.
Другим фактором является тот факт, что, будучи договаривающейся стороной Энергетического сообщества, Молдова взяла на себя обязательство по реализации норм ЕС в отношении безопасности поставок нефти не позднее 1 января 2023 года.
Кроме того, безопасность поставок нефтепродуктов является вопросом национальной безопасности и социальной ответственности, и правительство должно позаботиться об этом независимо от того, когда Молдова станет членом ЕС, утверждают в Минэнерго.
Запасы около 274 000 тонн: 50% государство, 50% - компании
На основании таможенных данных об импорте нефтепродуктов в 2023 году Минэнерго РМ подсчитало, что обязательства по хранению в течение 90 дней среднесуточного нетто-импорта составляют 274 тыс. тонн нефтепродуктов.
Аварийные запасы Республики Молдова должны состоять из дизельного топлива, бензина и мазута. Для хранения 274 000 тонн нефтепродуктов необходимо обеспечить мощности хранения (в Молдове и/или за рубежом) объемом около 400 000 кубических метров.
Около 50% аварийных запасов будет предоставлено Правительством через Центральное хранилище - около 137 тысяч тонн. Это юридическое лицо, учрежденное правительством и действующее в общих экономических интересах.
Основные задачи нового предприятия: Покупка и продажа нефтепродуктов с целью создания и поддержания запасов; Организация, управление и контроль собственных аварийных запасов нефти.
Срок накопления запасов оценивается в 5 – 6 лет.
Импортеры нефтепродуктов должны составить еще 50% национальных обязательств по аварийному хранению (около 137 000 тонн).
По данным таможни, Lukoil Молдова и Rompetrol имеют квоты более 30% на импорт бензина и дизельного топлива, Petrom Молдова - около 10%, а остальная часть принадлежит другим компаниям.
По данным Минэнерго, обязательство будет возложено только на импортеров, которые в течение предыдущего года импортировали более 10 000 тонн одного или нескольких следующих продуктов: бензина, дизельного топлива и мазута. Обязательства импортеров, импортирующих менее 10 000 тонн, будут переданы государственному учреждению.
Где будут храниться запасы
Для удовлетворения потребности Молдовы в создании аварийных запасов нефти также потребуется значительная реконструкция неиспользуемых хранилищ страны (в основном находящихся в частной собственности), и это обновление должно стать неотъемлемой частью Плана действий по созданию аварийных запасов.
Предполагается, что только те места/мощности, которые используются нефтяными компаниями и доступны как минимум для двух видов транспорта (морского, автомобильного и/или железнодорожного) и имеют статус таможенных складов, должны считаться подходящими для хранения запасов аварийной нефти.
По данным Минэнерго РМ, в некоторых случаях запасы также могут находиться за границей, но хранение за рубежом должно быть заранее одобрено как министерством, так и принимающей страной.