С началом зимы в Украине вступают в силу новые правила дорожного движения, связанные с изменением погодных условий. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, на всех дорогах страны будет установлено ограничение скорости 50 км/ч.
Это решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период, когда погодные условия часто ухудшаются, что приводит к увеличению риска возникновения аварийных ситуаций, передает edinaya-odessa.org.
"Зимний период – это всегда период повышенной опасности для всех участников дорожного движения", – подчеркнул Белошицкий.
В связи с этим, на тех участках дорог, где в летний период действовало ограничение скорости 80 км/ч, будут установлены новые знаки, снижающие скорость до 50 км/ч. Это касается большинства дорог в Украине, включая такие крупные города, как Киев и Днепр.
По словам Белошицкого, такое регулирование скорости предусмотрено пунктом 12.8 Правил дорожного движения и является стандартной практикой для зимнего периода.
Для контроля соблюдения скоростного режима на дорогах Украины функционирует более 300 стационарных камер фиксации нарушений, а также около 200 мобильных радаров TruCAM, которые используются патрульными полицейскими.