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С 1 ноября в Украине введено зимнее ограничение скорости до 50 км/ч

С 1 ноября в Украине введено зимнее ограничение скорости до 50 км/ч
источник фото:edinaya-odessa.org

С началом зимы в Украине вступают в силу новые правила дорожного движения, связанные с изменением погодных условий. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, на всех дорогах страны будет установлено ограничение скорости 50 км/ч.

Это решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период, когда погодные условия часто ухудшаются, что приводит к увеличению риска возникновения аварийных ситуаций, передает edinaya-odessa.org.

"Зимний период – это всегда период повышенной опасности для всех участников дорожного движения", – подчеркнул Белошицкий.

В связи с этим, на тех участках дорог, где в летний период действовало ограничение скорости 80 км/ч, будут установлены новые знаки, снижающие скорость до 50 км/ч. Это касается большинства дорог в Украине, включая такие крупные города, как Киев и Днепр.

По словам Белошицкого, такое регулирование скорости предусмотрено пунктом 12.8 Правил дорожного движения и является стандартной практикой для зимнего периода.

Для контроля соблюдения скоростного режима на дорогах Украины функционирует более 300 стационарных камер фиксации нарушений, а также около 200 мобильных радаров TruCAM, которые используются патрульными полицейскими.
  • Вчера, 17:03
  • DTV
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