360 человек сегодня пришли на прием врачей-онкологов в Тирасполе. Возраст самой молодой – 21 год, самой возрастной - 77. Принимали до последнего пациента. У семи женщин подтвержденный диагноз – рак, у пяти – под вопросом. Всех их ждут дополнительные обследования и назначение лечения, сообщает пресс-служба Минздрава ПМР.
18 октября, без предварительной записи, онкологи будут принимали в Бендерах, Григориополе, Рыбнице, Каменке, Слободзее и Днестровске. 19 октября – в Дубоссарах.
Мероприятия проводятся в рамках акции «Розовый октябрь», главная цель которой - привлечь внимание к необходимости диагностики и лечения, говорить о методах профилактики, факторах риска и мифах рака груди.
Рак – не приговор! Будьте внимательны к своему здоровью.