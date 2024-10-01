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В Тирасполе на прием врачей-онкологов пришли 360 человек

В Тирасполе на прием врачей-онкологов пришли 360 человек
источник фото: surgutgp5.ru

360 человек сегодня пришли на прием врачей-онкологов в Тирасполе. Возраст самой молодой – 21 год, самой возрастной - 77. Принимали до последнего пациента. У семи женщин подтвержденный диагноз – рак, у пяти – под вопросом. Всех их ждут дополнительные обследования и назначение лечения, сообщает пресс-служба Минздрава ПМР.

18 октября, без предварительной записи, онкологи будут принимали в Бендерах, Григориополе, Рыбнице, Каменке, Слободзее и Днестровске. 19 октября – в Дубоссарах.

Мероприятия проводятся в рамках акции «Розовый октябрь», главная цель которой - привлечь внимание к необходимости диагностики и лечения, говорить о методах профилактики, факторах риска и мифах рака груди.

Рак – не приговор! Будьте внимательны к своему здоровью.
  • Вчера, 17:09
  • DTV
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