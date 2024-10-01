Комитет по экономической политике, бюджету и финансам 17 октября рассмотрел ряд правительственных законопроектов, которые касаются сферы налогообложения. Так, предлагается продлить на 2025 год для ряда предприятий налоговые льготы, которые определены в законе о «О налоге на доходы организаций». Это санатории и профилактории, обувные и швейные предприятия, предприятия плодоовощной промышленности, строительные организации, которые занимаются строительством жилья, передает пресс-служба Верховного Совета Приднестровья.
Также данными законопроектами предлагается упростить механизм расчета, уплаты и администрирования налога на доходы организаций как со стороны налогоплательщиков, так и со стороны налоговых органов республики. Как отметил на заседании парламентского Комитета по экономической политике глава Государственной налоговой службы, пакет из 5 законопроектов разработан в рамках реализации Концепции бюджетной и налоговой политики и вводит единый налоговый платеж, предполагающий уплату налога на доходы в республиканский бюджет одним платежным поручением налогоплательщика.
«Как мы помним, реализация уплаты единого социального налога одним платежом началась с 2024 года. Новыми законопроектами предлагается реализация второго направления - по уплате налогов на доходы также одним платежом в один бюджет (республиканский)», - пояснил официальный представитель Правительства по законопроекту.
В налоговой службе отмечают, что действующий механизм расчета и расщепления налога на доходы в настоящее время сложен и трудоемок, что вызывает множество проблем и недопониманий у налогоплательщиков. Расщепление исчисленной суммы налога на доходы производится в установленном процентном соотношении в ЕГФСС, в республиканский бюджет, в Дорожный фонд ПМР, в местные бюджеты и т.д. Механизм усложняется, если предприятие или организация имеет филиалы, например, им необходимо сформировать 15 платежных поручений для уплаты налога на доходы.
«Такие ситуации приводят к многочисленным ошибкам и сложностям при начислении налога на доходы организаций. Неоднократно случаются ситуации, когда из этих 15 платежных поручений 1-2 сделаны ошибочно, соответственно средства поступают не в тех размерах, не в те фонды или не в те бюджеты, что влечет административную ответственность и финансовую ответственность в виде начисления пени. В этой связи настоящим законопроектом предлагается перейти к механизму уплаты налога на доходы организаций одним платежным поручением в республиканский бюджет», - пояснил представитель Правительства.
Отмечается, что если у организации есть структурные подразделения, то перечисление суммы налога на доходы будет производиться только головной организацией по месту ее нахождения. При этом дальнейшее направление поступивших в доход республиканского бюджета сумм налога на доходы будет осуществляться в соответствии с нормами закона о республиканском бюджете на соответствующий год. В налоговой службе считают, что внедрение предложенной концепции поможет решить сложности, возникающие при расщеплении налога на доходы, которые возникают у налогоплательщиков. В связи с изменением механизма и внесением соответствующих изменений в закон «О налоге на доходы организаций», изменения будут вноситься также в ряд сопутствующих законов - «Об основах налоговой системы в ПМР», «О бюджетной классификации в ПМР», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О Едином государственном фонде социального страхования ПМР».
Депутаты Комитета по экономической политике, бюджету и финансам задали представителям Правительства интересующие вопросы и приняли решение рекомендовать Верховному Совету ПМР на пленарном заседании рассмотреть пакет законодательных инициатив о новом механизме уплаты налога на доходы организаций в первом чтении.
Также на заседании Комитета по экономической политике в первом чтении был рассмотрен проект закона о внесении изменений в закон «Об основах налоговой системы в ПМР», которым предлагается продлить до конца 2025 года действующую меру государственной поддержки хозяйствующим субъектам Приднестровья при наличии негативных последствий внешних факторов в виде предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет на срок в пределах текущего финансового года без начисления процентов на сумму предоставленной им отсрочки (рассрочки).