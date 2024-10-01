Это предусматривает вступающий с указанной даты Закон об осуществлении наличных денежных расчетов. Его положения были обсуждены в ходе онлайн-мероприятия, организованного Американской торговой палатой в Молдове на тему «Новые правила в отношении наличных расчетов: влияние на физических и юридических лиц», передает infomarket.md.
Как отметили в Нацкомиссии по финансовому рынку, Закон об осуществлении наличных денежных расчетов, который должен вступить в силу с 1 января 2025 г., вызывает много вопросов относительно его применения на практике и важный аспект касается воздействия его на физических лиц, не занимающихся предпринимательской, профессиональной или ремесленной деятельностью.
Зампредседателя НКФР Адриан Георгицэ, излагая точку зрения ведомства во время онлайн-мероприятия, отметил, что, хотя многие положения закона не сформулированы как права и обязанности потребителей.
«Его влияние на них может быть значительным, что в долгосрочной перспективе приведет к поведенческим изменениям относительно того, как мы храним и распоряжаемся деньгами, при этом государство обеспечит доступ любого человека к платежным счетам с базовыми услугами», - сказал Адриан Георгицэ.
В свою очередь, президент Ассоциации банков Молдовы Дорел Норок отметил, что в ходе обсуждения положений Закона об осуществлении наличных денежных расчетов были рассмотрены практические примеры приобретения товаров и услуг, в том числе недвижимости и транспортных средств, а также способы осуществления безналичных расчетов.
Мероприятие также включало сессию вопросов и ответов, в ходе которой эксперты налогового, банковского секторов и в области предупреждения отмывания денег предоставили разъяснения и практические решения. Согласно Закону об осуществлении наличных денежных расчетов, предприятия могут осуществлять в отношении других юридических или физических лиц, которые занимаются предпринимательской и/или профессиональной деятельностью в сфере правосудия или в области здравоохранения, платежи наличными в сумме до 100 тыс. леев в месяц. Ограничение соответствующей суммы не применяется при внесении наличных денег на счета, открытые у поставщиков платежных услуг.
Также они имеют право осуществлять платежи наличными в пользу физического лица, которое не занимается предпринимательской деятельностью, в сумме до 100 тыс. леев в месяц, за некоторыми исключениями. Так, они могут осуществлять платежи наличными деньгами в пользу физлица, которое не занимается предпринимательской деятельностью, в сумме до 100 тыс. леев в год, связанные с передачей отходов и остатков черных и цветных металлов, промышленных остатков, содержащих металлы или их сплавы. Они вправе также осуществлять платежи наличными деньгами в пользу физлица, которое не занимается предпринимательской деятельностью, в сумме до 200 тыс. леев в год, связанные с реализацией продукции растениеводства и садоводства в натуральном виде и продукции животноводства в натуральном виде, живом и убойном весе. Они вправе также осуществлять платежи наличными деньгами в пользу физлица, которое осуществляет деятельность в области закупки продукции растениеводства, и/или садоводства, и/или объектов растительного мира, в сумме до 600 тыс. леев в год.
Разрешено также осуществлять платежи наличными деньгами в виде дивидендов в соответствии с положениями налогового законодательства в сумме до 100 тыс. леев в год на 1 участника/акционера; осуществлять платежи наличными деньгами на основании договоров займа в сумме до 100 тыс. леев в год; получать платежи наличными деньгами от физлица, которое не занимается предпринимательской деятельностью, в сумме до 100 тыс. леев за платеж.
В то же время, граждане имеют право осуществлять оплату наличными деньгами за приобретаемое недвижимое имущество, если только его стоимость, указанная в договоре купли-продажи, не превышает эквивалент 100 прогнозируемых среднемесячных зарплат по экономике (1 млн 540 тыс. леев), в том числе в случае, когда оплата производится в рассрочку; приобретаемое транспортное средство, если только его стоимость, указанная в договоре купли-продажи, не превышает эквивалент 50 прогнозируемых среднемесячных зарплат по экономике (770 тыс. леев), в том числе в случае, когда оплата производится в рассрочку.
Внесение денег в банк на приобретение недвижимости или автомобиля соответствующего размера может быть осуществлено на основании Декларации о личной ответственности, с соблюдением действующего законодательства. Если цена, указанная в договоре купли-продажи недвижимого имущества/транспортного средства, превышает эквивалент 100 прогнозируемых среднемесячных зарплат по экономике в случае недвижимого имущества и соответственно эквивалент 50 прогнозируемых среднемесячных зарплат по экономике в случае транспортного средства, оплата производится путем банковского перевода, за исключением суммы до 200 тыс. леев, которая может быть оплачена наличными деньгами.
До вступления в силу Закона об осуществлении наличных денежных расчетов Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег было поручено совместно с Нацбанком Молдовы разработать и утвердить документы, необходимые для применения настоящего закона. В то же время, было оговорено следующее изменение стоимостных лимитов для оплаты физлицами наличными деньгами за недвижимость и транспортные средства: с 1 января 2026 г. – 75 прогнозируемых среднемесячных зарплат по экономике в случае приобретаемого недвижимого имущества и 25 прогнозируемых среднемесячных зарплат по экономике в случае приобретаемых транспортных средств; с 1 января 2027 г. – 50 прогнозируемых среднемесячных зарплат по экономике в случае приобретаемого недвижимого имущества.