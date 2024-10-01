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Минимум для жизни на сентябрь 2024 года

Минимум для жизни на сентябрь 2024 года
фото: открытые источники

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для трудоспособного населения – на 1,34%; для пенсионера – на 1,41%; в среднем на ребенка – на 1,80%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума вырос на 1,45%.

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за сентябрь 2024 года составил 100,90% (сентябрь 2023 г. – 100,58%).

По сравнению с сентябрем 2023 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для трудоспособного населения – на 5,44%; для пенсионера – на 5,01%; в среднем на ребенка – на 6,67%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 5,48%, передает newspmr.com.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за сентябрь 2024 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 2 111 руб. (2 083 руб. – в августе 2024 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 191 руб. (2 159 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 2 024 руб. (2 000 руб.);
- для пенсионеров – 1 657 руб. (1 634 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 2 096 руб. (2 059 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 820 руб. (1 794 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 2 258 руб. (2 214 руб.);
- в среднем на душу населения – 1 963 руб. (1 935 руб.)

Как отметили в ведомстве, изменения величины прожиточного минимума в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами за счет увеличения цен на продовольственные товары, а также роста тарифов на услуги.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,4% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,3%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,7%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Вчера, 13:43
  • DTV
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