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Картину кисти человекоподобного робота продадут на аукционе Sotheby`s

Картину кисти человекоподобного робота продадут на аукционе Sotheby`s
Фото: Ai-Da Robot Studio/ Ai-Da — первый человекоподобный робот, чья картина выставлена на крупном художественном аукционе

В конце октября в аукционном доме Sotheby`s пройдут онлайн-торги «Цифровое искусство», на которых в числе прочего будет представлена картина «Бог ИИ», созданная человекоподобным роботом с искусственным интеллектом. Впервые в истории крупный аукционный дом выставляет на продажу лот такого необычного художника. Ожидается, что картина будет продана за £100–150 тыс., передает kommersant.ru

Картину кисти человекоподобного робота продадут на аукционе Sotheby`s
Фото: Ai-Da Robot Studio/ Ai-Da — первый человекоподобный робот, чья картина выставлена на крупном художественном аукционе

«Бог ИИ» — портрет известного британского математика и криптографа Алана Тюринга, считающегося одним из основоположников современной информатики. Портрет написан роботом Ai-Da с использованием алгоритмов ИИ. Робот был создан в 2019 году в Оксфордском университете и назван в честь английского математика Ады Лавлейс, создавшей описание вычислительной машины и составившей первую в мире программу для этой машины в 1842 году.

Ai-Da, использующий продвинутые языковые модели ИИ для ведения разговора, прокомментировал произведение «Бог ИИ»: «Своей работой над портретом Алана Тюринга я отдаю дань уважения его достижениям и вкладу в развитие информатики и ИИ. Мое произведение… соответствует принятым ООН принципам ответственного использования ИИ — и за это же выступал Алан Тюринг».

В мае текущего года «Бог ИИ» выставлялся в здании ООН как часть полиптиха из пяти картин. Кроме портрета Алана Тюринга Ai-Da также создал портреты участников фестиваля в Гластонбери: Билли Айлиш, Дайаны Росс, Кендрика Ламара и Пола Маккартни.
  • Вчера, 14:01
  • DTV
  • Просмотров: 76
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