Новое вторжение военных средств со стороны Южной Кореи будет считаться объявлением войны и повлечет ответные удары. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В министерстве обороны Северной Кореи подчеркнули, что повторное вторжение военных средств Сеула на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет считаться Пхеньяном серьезной военной провокацией против суверенитета страны, а также объявлением войны, пишет gazeta.ru.
За этим последуют немедленные ответные удары, добавили в ведомстве.
19 октября сообщалось, что обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Южной Кореи были найдены в одном из районов Пхеньяна.
По словам представителя министерства обороны Северной Кореи, повторное вторжение военных средств Республики Корея будет считаться Пхеньяном объявлением войны, а также повлечет за собой ответные удары.
Накануне стало известно, что 1,4 млн молодых людей в КНДР изъявили желание пойти в армию на фоне обострения в отношениях с Южной Кореей.
До этого КНДР взорвала участки двух ведущих в Южную Корею дорог. В связи с этим южнокорейская армия усилила наблюдение и боевую готовность.
В Сеуле восприняли проведенные КНДР взрывы как намерение полностью перерезать сухопутное сообщение между двумя Кореями и построить на границе укрепления.
9 октября генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) сообщил, что северокорейские военные перекроют автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратят границу КНДР в крепость. В генштабе объяснили такие шаги многочисленными военными учениями США и Южной Кореи и появлением американских стратегических средств на юге полуострова.