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МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа

МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа
фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Европейские потребители российского газа осведомлены о ситуации, сложившейся из-за отказа Киева продлевать соглашение о транзите, сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, передает ria.ru.

"Действительно, в конце декабря истекает пятилетний контракт между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз", которым регулируется транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы. В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа", — напомнил он.

Отвечая на вопрос, каким образом Москва намерена выполнять свои обязательства и продолжать экспорт в Европу, дипломат указал, что отечественные компании остаются надежными поставщиками и всегда добросовестно выполняют контрактные обязательства.

"Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести. Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях", — подчеркнул он.
В середине октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявлял, что Евросоюз готов к тому, что в конце года закончится срок соглашения о транзите российского газа через Украину, и не ожидает дефицита.

Как отметил в конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и поставки по нефтепроводу "Дружба". На Украине при этом сослались на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить ее транзит через Украину.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с Россией.
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