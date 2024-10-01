Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом.
Представляем Вашему вниманию один юмористический рассказ "Еврейская жизнь в Германии", который вошел в сборник "От Эльбы до Днестра"
Еврейская жизнь в Германии
Когда мы собирались в Германию, то должны были указать в анкете, почему едем в ФРГ, а не в Израиль. На данный вопрос нередко приходится отвечать и здесь. Но каковы бы ни были настоящие причины нелегкой эмиграции, мы все связаны с нашей исторической родиной многими видимыми и невидимыми нитями: родственными связями, друзьями, однокашниками, коллегами, знакомыми, мечтами. И однажды, оказавшись там, мы уже не в состоянии забыть эту прекрасную, необычную, непостижимую страну. Конечно, в Германии тоже много удивительного. Приняли нас здесь хорошо. Мы получили все, о чем когда-то мечтали: квартиры, разнообразную одежду и еду, медицинское обслуживание, бесплатное образование и т.д. Как выразилась моя пожилая знакомая: - В Германии для нас рай. Но рай в тюрьме!- К этому высказыванию немцы не причастны. Они дали нам больше, чем мы ожидали. Все проблемы – в нас самих. Несмотря на огромные наши возможности, мы нередко живем в замкнутом пространстве, ограниченные в связях, знакомствах, контактах, взаимоотношениях. И если в прежней жизни мы уставали от друзей, общения, свадеб, праздников и прочих торжеств, то в нынешней за много лет не бываем ни на одной свадьбе, редко отмечаем в кругу друзей еврейские праздники, то есть оказались в ином, непривычном для нас мире- со всеми атрибутами надежд, разочарований и ностальгии. С местными немцами многие из нас, особенно пожилые люди, по разным причинам не работающие, общаются эпизодически: в социальном ведомстве, на бирже труда, у врача, в магазинах, чаще на смешанном идише, немецком, русском, с помощью жестов или случайного переводчика с русского на полупонятное местное наречие. Чтобы компенсировать недостаток общения, устанавливаются специальные антенны или устройства для приема российского телевидения, так как в обычной телевизионной сети его нет, как, скажем, в Молдавии. И все вечера напролет мы воспринимаем теперь уже чужую чернуху и порнуху, разбавляя ими наш застоявшийся быт. А чтобы усугубить ощущения, читаем русские газеты, их здесь на любой цвет и вкус, как из стран СНГ, так и местных изданий, ходим на выступления российских артистов, которые, вероятно, бывают в Германии чаще, чем в российских городах. Но достаточно высокие цены на билеты охлаждают наш пыл, не позволяют часто разбавлять затянувшуюся ностальгию. А чтобы совсем почувствовать себя белым человеком, на первых порах с головой окунаемся в разные экскурсии, благо серьезная цивилизация под рукой, рядом, когда за какую-нибудь сотню- другую можно запросто плюнуть с Эйфелевой башни или попытаться выровнять Пизанскую. Но, как сказал наш умный предок: «Всё проходит!» Экскурсии позади, артисты на мели, то есть исчерпали свои ресурсы, а мы тут стараемся наладить свой быт, чтобы вдыхать новый дым отечества , ругать новое правительство и некоммунистические партии. И тогда мы отправляемся в нашу родную гемайду-еврейскую общину, чтобы получить недостающую дозу общения, веселья, советов, контактов, тепла и прочих еврейских привилегий. Но в гемайде нам говорят: – Успокойтесь, граждане претендующие. Сначала еще докажите, что вы – настоящие еврейцы! Тогда мы каждого примем в партию, простите, в гемайду, и он станет нашим настоящим членом. А пока предоставьте все необходимые документы в подлиннике / к счастью, две рекомендации не требуют/ и ждите ответа... ждите ответа. После длительной проверки всех бумаг в соответствующих инстанциях, если подтвердится, что вы приехали сюда не по поддельным документам, что мама ваша была чистокровная еврейка, даже если вы приехали в Германию по еврейской линии только с отцом – евреем, гемайда вас наконец признает, и новобранца осчастливит своим вниманием сам рэбэ, который, якобы, общается с теми, кто способен не только на всё, но и на всё остальное. Но в связи с тем, что рэбэ не знает русский, а русские не освоили немецкий, беседа проходит чисто по-еврейски: руками и сердцем, с помощью других частей тела и многообещающих лучезарных улыбок. И если после этого рэбэ убедится, что вы- действительно еврей/ возможно, данная процедура существует не во всех гемайдах Германии/, вам выдадут справку, как партийный билет, и вы можете себя считать не только настоящим, но и немецким евреем- с правом посещать гемайду, синагогу и радоваться встречам с представителем Господа на грешной земле. Еврейские общины Германии наделены большой властью в малом кругу. Так как единого устава и программы нет, пятилетние планы не составляются, а ревизионные комиссии проверяют только наличие того, что должно быть, руководители гемайд делают всё, как хотят, могут и понимают. Как говорят в городе-герое Одессе: каждый пурыц- сам себе цадик. Поэтому прием в гемайду осуществляется с разной степенью возбуждения, критики и недовольства, из-за чего немало настоящих евреев так и не переступают порог еврейского общества и не пожимают раввину крепко натренированную руку. Что, очевидно, не мешает ему сладко спать по ночам и призывать всех евреев сильно любить друг друга. Тем более, что призывы ничего не стоят, а вежливость как бы проявляется, которая везде бесплатная, но высоко оценивается. В Баварии, например, в красивом городе Нюрнберге, в гемайду принимают только обрезанных евреев. Причем обрез должен состояться не как- нибудь несерьезно и не где-нибудь на Ямайке, а в нужное время и в правильном месте. Факт обрезания, или стриптиз по-еврейски, устанавливает специальная комиссия, очевидно, при непременном присутствии дипломированного хахама. Возможно, он должен подтвердить, что обрезание – не результат несчастного случая, а запланированная акция в детстве, дабы в зрелом возрасте еврея-таки приняли бы в родную гемайду. Мой знакомый, житель Нюрнберга, между прочим стопроцентный еврей, так и не смог пробиться в гемайду, потому что при рождении не проявил должной сметливости, не потребовал неизбежного и не предугадал, что, спустя пятьдесят лет, эмигрирует в Германию, хотя в прошлой жизни состоял в руководстве еврейской общины города и сделал немало полезного для братьев-еврейцев. Но в Нюрнберге ни его опыт, ни его возможности, ни его мама – еврейка вместе с папой – евреем никому не понадобились. Ходят даже слухи, что в этом городе в гемайде такие принципиально божественные цадики, что, когда умер еврей, но не обрезанный, его запретили хоронить на еврейском кладбище и совершили сей прискорбный акт только после того, как усопшему-таки сделали обрезание. Но, даже пройдя все формальности и сложности и вступив наконец в гемайду, вы всё еще не почувствуете себя настоящим евреем. В новых землях – бывшей ГДР, где гемайд до переселения евреев почти не было, вновь образовавшиеся общества состоят сплошь из наших людей, еще не обремененных опытом интриг, бюрократии, ханжества, лицемерия и превосходства, поэтому там и общение проще, и руководство доступней, и еврейские праздники отмечаются пока вместе. В старых землях в руководстве гемайд находятся сплошь местные евреи, хотя сегодня их всего 20-30% от всего количества членов общины. Этим людям чужды интересы эмигрантов. Они их не знают и часто знать не хотят, для них главная задача – удержаться во власти и не потерять свои привилегии, хотя на словах они чуть ли не посланники Господа в своих гемайдах, и для них нет ничего роднее, чем их брат по крови – пришелец и инородец. Эти руководители, как правило, не знают русского языка, поэтому многие проблемы эмигрантов так и остаются на бумаге, а под крышей гемайды как бы сосуществуют две разные организации: местных евреев и пришлых, хотя во всех отчетах существует видимость братского единения тел, духа и всего кошерного. В Гамбурге, например, ежеквартально рассылают членам гемайды брошюры на русском и немецком языках, где анализируется еврейская жизнь в городе, освещаются задачи гемайды, памятные мероприятия, культурные программы, приглашения на праздники... Брошюра, несомненно, нужная, хотя она и не способна объединить местных евреев и неместных, и каждый еврей веселится и развлекается на свой манер, так как праздники слишком дорого обходятся, чтобы наши люди могли принимать в них участие в ресторанах или в других не менее денежных местах. Да и особой заинтересованности, если на считать формальной, отмечать торжества вместе с нашими у руководства гемайды нет. А чтобы русскоязычные ребята не слишком выступали, им в синагоге сделали по воскресным дням отдельную программу,типа постсоветского дома культуры, где они встречаются с писателями, артистами, музыкантами. И все довольны. К сожалению, в последнее время эту программу сильно урезали. У наших – русское поле, у аборигенов – свой круг общения, свои таланты и поклонники. Своя норма льгот и привилегий. Конечно, советские люди, неравнодушные к власти, мечтают до нее дорваться – под всякими благовидными предлогами- заботы о бывших соотечественниках. Но, во-первых, местные не намерены отдавать свою власть, и делают для этого все возможное и невозможное, а, во-вторых, наши братья по разуму не шибко склонны двигать вверх своих земляков, ибо, наученные горьким опытом прошлого борьбы за власть, прекрасно понимают, что каждый наш станет прежде всего грести под себя, а незнание языка, законов, жизни, менталитета местных делают его во власти просто импотентом. Поэтому на многих выборах в старых землях – в ФРГ- деваться некуда. Эмигранты, скрипя перьями, сердцем, зубами и всем, что скрипит, пока еще отдают голоса ненашим... И, как результат, не только взрослые, но и молодежь теряет связь с гемайдой. Если, примеру, еще несколько лет назад молодые люди в Гамбурге собирались в общине, организовывали вечера отдыха, КВН, разные кружки, то после с горечью и обидами уходили из нее, не найдя ни понимания, ни поддержки. И сейчас на встречах в обществе присутствуют только люди пожилого возраста, которым уже поздно искать более приемлемые места общения, а молодежи и след простыл, хотя, говорят: что-то, где-то для них и организуют. Но не евреи. Несколько лет назад центральный совет евреев Германии провел семинар еврейских литераторов в Бад-Зобергейме (там проводятся и другие семинары). Тогда в присутствии руководства Совета был организован Союз еврейских литераторов Германии. Планов и прожектов было много, но после семинара, не найдя никакой поддержки со стороны центрального Совета, союз литераторов тихо скончался. Литераторы оказались ненужными еврейскому руководству, как и не нужны им еврейские издания на русском языке, которые вместо того чтобы восхвалять цадиков, критикуют их. Потому в Германии было всего две еврейские газеты «Наша газета» и «Круг», в отличие от газет аузидлеров - русских немцев, у которых десятки всевозможных изданий. «Наша газета» из-за материальных сложностей закрылась. Сколько еще просуществует «Круг», сказать трудно, но круг наших интересов заметно сузился, хотя в последнее время он снова начал расширяться с помощью новой еврейской газеты. Значительная часть наших эмигрантов еврейские газеты не читает, что, естественно, снижает их интерес к еврейской жизни и удлиняет интеграционный период. Ощущаем ли мы здесь антисемитизм? Вопрос далеко не праздный. Германия – страна, где возник фашизм. Поэтому для многих из нас эта проблема существовала всегда. Немало людей не поехали в Германию, а некоторые, оказавшись здесь, серьезно думают податься в Израиль. Конечно, мы понимаем: там, где евреи, там и антисемитизм. Здесь правые и хулиганы пакостят на еврейских кладбищах, производят взрывы, как в прошлом году в Дюссельдорфе, рисуют свастики на стенах... Но подавляющее большинство немцев негативно относятся к подобным явлениям, а правительство не оставляет незамеченным ни одного случая вандализма, принимая строгие и оперативные меры в отношении разных экстремистов и бандитов. Но и в быту не все гладко. Живы еще дети и внуки нацистов, живы еще разного рода предрассудки. Поэтому среди наших людей существует мнение: лучше без нужды не распространяться, что мы – евреи, чтобы не вызывать у местных раздражения, и не навредить своей карьере, если работаешь. Поэтому некоторые евреи на службе стараются скрыть свою национальную принадлежность. Тем более, что никто этим не интересуется. Вероятно, многие из нас не подались бы в Германию, если бы не будущее наших детей. Здесь есть все возможности стать им полноценными гражданами страны, получить образование и профессию, жить достойно, без надрывов, напряжения и нужды. Поэтому наши дети, преодолевая порой серьезные преграды, учат терпеливо язык, заканчивают гимназии, поступают в высшие учебные заведения. Немногие немцы, 30-40% от всех обучающихся, способны закончить гимназию. Потому они с недоверием и скептицизмом воспринимают русских детей. А когда наши еще и утирают носы немцам, заканчивая успешно гимназии, они вообще впадают в шок, не сознавая, кто же на самом деле эти непонятные, странные русские? Немецкие дети живут в спокойной, расслабленной атмосфере, для них главное – получить шпас, то есть удовольствие, и им невдомек лозунг советских людей: «Жизнь – борьба. В борьбе – счастье!». Оттого счастье наших детей они катастрофически не воспринимают, но подсознательно их уважают, помня девиз своих родителей: «Нет ничего невозможного!». Но так как у многих немецких детей всё возможное уже есть, они постоянно удивляются на русских ребят, которым в свою очередь невозможно смотреть на немецких однокашников без снисхождения и зависти. Время не только калечит, но и лечит. С годами мы все больше ощущаем другую жизнь и все меньше обращаемся в гемайду, не находя там ответы на наши душевные порывы. Мы привыкаем к новой действительности, и наша еврейская жизнь, стабилизируясь, напоминает о себе лишь родственными связями с Израилем, рассказами очевидцев об очередных новшествах еврейской гемайды где-нибудь в Нижней Саксонии, в Верхней Баварии или встречей с русскоязычным московским хором под управлением еврея Турецкого. Мы незаметно превращаемся в прилежных бюргеров, строгих, замкнутых, нетерпимых ко всем, кто переходит улицу на красный свет светофора. Но еврейская жизнь все ещё существует в нашем представлении. До полной и окончательной победы немецкого менталитета во всех сферах новой реальности. Гамбург, 2ООО г.