Президент Молдавии будет выбран во втором туре, который пройдет 3 ноября, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набирает более 50% голосов
Кандидат от Партии действия и солидарности Майя Санду и кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло будут бороться во втором туре президентских выборов за пост главы государства.
08:20 // По крайней мере, так показывают предварительные данные после обработки 98,29% от общего числа поданных голосов. По предварительным результатам, Майя Санду получила 41,92% голосов, а Александр Стояногло – 26,35%.
Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов, победитель определится во втором туре. Он состоится 3 ноября.
Число голосов за евроинтеграцию Молдовы выросло после подсчета за границей
Ситуация с распределением голосов на референдуме о членстве Молдовы в ЕС резко изменилась после подсчета бюллетеней в Кишиневе и на зарубежных участках, свидетельствуют данные ЦИК, передает ria.ru.
Около 1:30 Центризбирком приводил данные после обработки 91,08% протоколов: за евроинтеграцию на этом этапе высказались 46,46% избирателей, против — 53,54%.
В течение ночи данные ЦИК обновлялись медленно, последними обрабатывались протоколы из Кишинева, а также с зарубежных участков.
В 6:15 число сторонников вступления Молдовы в ЕС превысило количество противников — 721 760 против 721 672, однако в процентном соотношении разделилось ровно пополам — по 50%. Были обработаны 97,66% протоколов, в том числе все на территории самой Молдавии, включая Кишинев.
К 6:50 проверили 97,84% бюллетеней. Согласно ЦИК, за евроинтеграцию выступили 49,95% (723 967 человек), против — 50,05% (725 538 человек). Избиркому осталось обработать данные с зарубежных участков — сейчас готовы 183 протокола из 231. Согласно статистике отдельно по участкам за пределами Молдовы, евроинтеграцию поддерживают 77,91% (152 837 человек), против выступают 22,09% (43 324 человека).
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдовы. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
Непосредственно в Приднестровье, где подсчитали все протоколы, против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%. В Гагаузской автономии в составе Молдовы , после обработки всех бюллетеней 94,84% людей проголосовали против интеграции республики в ЕС, поддержали ее лишь 5,16%.