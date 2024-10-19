ЕС требует от стран-членов взимать минимальный акциз на пиво, но большинство из них на самом деле взимают больше
Цены на европейское пиво, помимо НДС, облагаются высокими налогами, так как Евросоюз требует от стран-членов взимать не менее 1,87 евро за 100 литров, сообщает euronews.com.
Требуемый налог составляет примерно 0,0309 евро за стандартную бутылку пива объемом 330 мл с 5% содержанием алкоголя, но лишь несколько страндержатся у минимальной ставки.
Согласно последним данным, опубликованным американским аналитическим центром Tax Foundation, наибольший налог взимается в Финляндии - 0,597 евро за бутылку пива объемом 330 мл, за ней следуют Великобритания - 0,413 евро и Ирландия - 0,372 евро.
Самый низкий налог на пиво - в Болгарии. Там он составляет 0,0316 евро за бутылку. За ней следуют Германия - 0,0325 евро и Люксембург - 0,0327 евро.
В налоговом отчете отмечается, что некоторые страны варьируют ставку налога в зависимости от крепости пива, и пиво с более высоким содержанием алкоголя может стоить дороже.
Чтобы сравнить фактические цены на пиво, необходимо также учитывать налог на добавленную стоимость (НДС), который в каждой стране взимается отдельно от акциза.
Налог на алкоголь - важный вопрос во многих европейских странах. Одни используют его как инструмент для снижения потребления и уменьшения вредного воздействия на здоровье населения, другие - для стимулирования экономики.
В Европе налоги на алкогольные напитки варьируются: пиво облагается меньшим налогом, чем крепкие напитки, но большим, чем вино, а в некоторых странах вино вообще не облагается акцизом.
Что изменилось с прошлого года? С 1 января 2024 года несколько стран ЕС внесли небольшие изменения в ставки акциза на пиво.
В исследовании были выделены только те страны, где акциз на пиво превысил 0,01 евро, например, Франция, где стоимость была увеличена с 7,82 до 7,96 евро за гектолитр с учетом содержания алкоголя, что составляет 0,04 евро за бутылку.
Эстония, Литва и Латвия также повысили налоги на пиво на €0,01, €0,014 и €0,013.
Вместе с тем Финляндия снизила акциз на пиво с 38,05 евро до 36,20 евро за гектолитр в январе 2024 года, то есть на 0,03 евро меньше за бутылку.