В Бендерской крепости отметили иудейский праздник Суккот. Организаторами фестиваля еврейской культуры выступили Еврейская община Бендер и городская госадминистрация.
Этот праздник урожая, единения с природой и благодарности проходит в цитадели крепости уже в четвёртый раз. В Бендеры приехали гости из Кишинёва, Тирасполя, Рыбницы. На сцене также выступили местные коллективы, передает novostipmr.com.
Для гостей были организованы мастер-классы, спортивные игры и конкурсы. Все желающие могли участвовать в древнем обряде с четырьмя видами растений: лулав, этрог, мирт, ива. Вместе они символизируют собранный урожай и радость.
Вместо стен – навесы и шатры из камыша – обязательного атрибута Суккота. Кстати, само название праздника как раз и означает кущи, шалаши. Их строят в память о блуждании евреев по Синайской пустыне.
Работали фудкорты, в том числе и кошерные, фотозоны с дарами природы.