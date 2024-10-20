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Бендеры в четвёртый раз отметили Суккот

Бендеры в четвёртый раз отметили Суккот
Фото: t.me/bendery_tv

В Бендерской крепости отметили иудейский праздник Суккот. Организаторами фестиваля еврейской культуры выступили Еврейская община Бендер и городская госадминистрация.

Этот праздник урожая, единения с природой и благодарности проходит в цитадели крепости уже в четвёртый раз. В Бендеры приехали гости из Кишинёва, Тирасполя, Рыбницы. На сцене также выступили местные коллективы, передает novostipmr.com.

Для гостей были организованы мастер-классы, спортивные игры и конкурсы. Все желающие могли участвовать в древнем обряде с четырьмя видами растений: лулав, этрог, мирт, ива. Вместе они символизируют собранный урожай и радость.

Вместо стен – навесы и шатры из камыша – обязательного атрибута Суккота. Кстати, само название праздника как раз и означает кущи, шалаши. Их строят в память о блуждании евреев по Синайской пустыне.

Работали фудкорты, в том числе и кошерные, фотозоны с дарами природы.
  • Сегодня, 09:03
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