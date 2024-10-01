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В Одессе предотвратили контрабанду раритетов: коллекция старинных вещей изъята

В Одессе предотвратили контрабанду раритетов: коллекция старинных вещей изъята
источник фото: edinaya-odessa.org

На пункте пропуска "Орловка" таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из Украины раритетных предметов. 63-летняя гражданка Украины, направлявшаяся на своем автомобиле KIA в Болгарию, пыталась провезти через границу коллекцию антикварных вещей, скрыв их в тайниках, сообщает edinaya-odessa.org.

В ходе таможенного досмотра автомобиля, в багажнике был обнаружен картонный короб со швейной машинкой старинной модели SINGER. Кроме того, на пассажирском сиденье среди личных вещей был найден аккордеон WELTMEISTER, а в салоне автомобиля, среди одежды и других вещей, таможенники обнаружили экземпляр Библии "Новый Завет" 1902 года издания, банкноту 1909 года и более 300 монет разных стран, чеканенных с 1930 по 2018 год.

Женщина не задекларировала ни один из этих предметов. При досмотре она объяснила, что везет все это своим детям.

В отношении нарушительницы был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Все обнаруженные предметы были изъяты и переданы на экспертизу для определения их исторической и культурной ценности.

В Одессе предотвратили контрабанду раритетов: коллекция старинных вещей изъята
источник фото: edinaya-odessa.org
В Одессе предотвратили контрабанду раритетов: коллекция старинных вещей изъята
источник фото: edinaya-odessa.org
В Одессе предотвратили контрабанду раритетов: коллекция старинных вещей изъята
источник фото: edinaya-odessa.org
В Одессе предотвратили контрабанду раритетов: коллекция старинных вещей изъята
источник фото: edinaya-odessa.org
В Одессе предотвратили контрабанду раритетов: коллекция старинных вещей изъята
источник фото: edinaya-odessa.org
В Одессе предотвратили контрабанду раритетов: коллекция старинных вещей изъята
источник фото: edinaya-odessa.org
  • Сегодня, 09:27
  • DTV
  • Просмотров: 9
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