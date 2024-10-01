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Президент провел рабочее совещание

Президент провел рабочее совещание
фото: пресс-служба Президента ПМР

В ходе планового рабочего совещания, проведенного в селекторном режиме, главы государственных администраций проинформировали Президента о ситуации с обеспечением учреждений и жилых домов республики отоплением. В целом запуск системы прошел успешно. В социальных и образовательных заведениях помещения отапливаются уже неделю. Исключение – бендерский педагогический колледж. Там произошел порыв, ведутся работы по его устранению. Три минувших дня тепловики активно обеспечивали теплоснабжением жилые дома. Аварийные ситуации случались повсеместно, меры принимаются безотлагательно. В Тирасполе, к примеру, было зарегистрировано 26 аварий. На данный момент без тепла остаются жильцы трех столичных многоэтажек, двух многоквартирных домов в Бендерах, трех – в Каменке. Во всех городах есть точечные обращения, связанные с завоздушиванием системы. Работа тепловиков продолжается, передает пресс-служба Президента ПМР.

Столичный глава рассказал, что в Тирасполе обеспечат канализационной инфраструктурой целый квартал частного сектора по улице Луначарского. Речь идет о домовладениях, расположенных на участке от комплекса «ВГ-1» до школы №9. До сих пор эти дома не были подключены к сети водоотведения. Олег Довгопол также проинформировал, что в пяти многоэтажках идет капитальный, а в 11 – текущий ремонт. Кровельные работы ведут в ДДЮТ и ГДК. Продолжается строительство кооперативного дома по улице Текстильщиков (возведено 4 из шести этажей). Игровые площадки в десяти детских садах покроют прорезиненным покрытием. Материал не новый, но пригодный к использованию, рассказал глава. Будет использовано старое покрытие, которое сняли с тираспольского стадиона. Практику успешно апробировали на площадке детсада №7. Обсуждали и подвижки в ремонте объектов здравоохранения. Среди прочего упомянули подготовку помещений для рентген-кабинета в РКБ. Вадим Красносельский поручил ускорить процесс.

Есть вопросы к реализации программы капвложений на рыбницких объектах Минздрава. Исполнение работ затянуто. Сроки нарушены. Городская администрация надеется, что объекты сдадут хотя бы к новому году. Завтра проведут выездное совещание с участием министра здравоохранения и руководства строительных организаций. Претензии к конкретному подрядчику. Эта фирма в нынешнем году плохо зарекомендовала себя не только в Рыбнице. Не исполнены обязательства и в других городах. Президент поручил ОБЭП, Минэкономразвития и прокуратуре провести совместную проверку ее деятельности, в том числе на предмет исполнения лицензионных требований и законодательных норм, предписывающих организациям, участвующим в тендерных процедурах, использовать в производственном процессе не менее 70% собственных ресурсов.

Руководитель каменской госадминистрации проинформировал о продолжении работ в городском парке, на стадионе и в ЦРБ. Кроме того, Сергей Сокирка сообщил, что в парке Витгенштейна идет строительство грота, в ноябре планируют наполнить водой озера.

Глава Дубоссар напомнил, что город готовится к именинам. Официальная дата – 27 октября. В этот день пройдет молебен и крестный ход. Ярмарку, подворья, концертную программу и праздничный салют организуют накануне – в субботу. В преддверии Дня города проведут общедубоссарский субботник.

Слободзейский глава рассказал, что на 25 октября запланировано закрытие сезона в Летнем кинотеатре, отметив востребованность площадки. Василий Тищенко в докладе затронул вопросы сельскохозяйственной направленности. Отмечено, в частности, что посевная идет с некоторым отставанием. Засеяно пшеницей 8400 гектаров – это 35% от плана.

Участники совещания оговорили рабочий план на текущую неделю. Президент дал рабочие поручения.
  • Вчера, 11:30
  • DTV
  • Просмотров: 88
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