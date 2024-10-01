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В Аргентине ликвидировали налоговую службу

В Аргентине ликвидировали налоговую службу
фото: Marcos Brindicci/Reuters

В Аргентине объявили о завершении «фискальной жадности» и упразднении налоговой службы — ведомства, мешающего «хорошим людям». Полномочия передадут новому агентству, чей штат заметно сократят, пишет rbc.ru

Правительство Аргентины ликвидировало налоговую службу — Федеральное управление государственных доходов (AFIP) — и заменило его «упрощенным» Агентством по сборам и таможенному контролю, сократив количество сотрудников на треть, передает Buenos Aires Times.

«То, что принадлежит каждому аргентинцу, принадлежит только ему и никому другому. Ни одному государственному бюрократу не должно быть делегировано право указывать аргентинцу, что делать с его или ее собственностью», — заявил на пресс-конференции представитель аргентинского президента Мануэль Адорни.

Пресс-секретарь заявил, что прежнее ведомство много лет действовало как политическая организация и использовалось для «аморального преследования» многих аргентинцев. Он подчеркнул, что аргентинская «фискальная жадность» закончилась, и напомнил о словах президента Хавьера Милея, который пояснил: либертарианство — безоговорочное уважение жизни ближнего, основанное на принципе ненападения для защиты жизни, имущества и свободы.

«Именно этот либерализм привел нас к тому, что мы стали одной из ведущих держав мира в конце XIX и начале XX века, к этой Аргентине мы хотим идти без AFIP, без INADI (ликвидированное агентство по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и расизмом. — РБК) и без каких-либо других организаций, которые ограничивают свободу хороших людей», — добавил пресс-секретарь.

Закрытие AFIP «необходимо для ликвидации ненужной бюрократии, которая препятствует экономической и коммерческой свободе аргентинцев», объяснила администрация президента. Там также пояснили, что примерно 3 тыс. сотрудников будут уволены, поскольку их «незаконно наняло» прежнее правительство, это позволит экономить 6,4 млрд песо в год — примерно $6,5 млн.

Новое агентство сохранит функции прежнего ведомства в сферах надзора за сбором налогов и таможенного мониторинга. Pagina 12 отмечает, что AFIP отвечала также за сложную сеть контроля, которая позволяет выявлять финансовые преступления, которые в противном случае было бы почти невозможно раскрыть.

Аргентинский президент Хавьер Милей вступил в должность 10 декабря 2023 года, он стал первым в мире президентом-либертарианцем и известен как самопровозглашенный анархокапиталист.

  • Вчера, 11:33
  • DTV
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