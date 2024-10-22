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В Казани открывается XVI саммит БРИКС

В Казани открывается XVI саммит БРИКС
фото: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие не только главы государств — участников международного объединения, но и многие другие видные политики. Запланированы важные переговоры и без преувеличения исторические соглашения, передает РИА Новости.
Прояснить статус
Россия в этом году председательствует в БРИКС, поэтому и принимает саммит. И как раз 1 января состоялось беспрецедентное расширение организации: к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия.

Кроме того, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в эти дни предстоит прояснить статус Саудовской Аравии.

"БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников — государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности", — говорил Владимир Путин в январе, когда Россия приняла председательство. Краеугольные камни — "суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности".

Именно в этом ключе и действует Россия на посту председателя. Девиз 2024-го — "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".

"Совместная работа в БРИКС по ускорению социально-экономического роста и обеспечению устойчивого развития приносит конкретные, осязаемые результаты", — подчеркнул президент на деловом форуме БРИКС 18 октября.

Цифры говорят сами за себя: совокупный ВВП — более 60 триллионов долларов, доля в глобальном ВВП — 37,4 процента (у G7 — 29,3). На БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товаров.

Есть и другие достижения.

Далеко ли до третьего расширения

Этот саммит, шестнадцатый по счету, станет самым массовым. Но и двукратное расширение — далеко не предел.

В БРИКС хотят вступить Азербайджан, Алжир, Малайзия, Сирия, Таиланд и многие другие — три десятка стран. Некоторые уже отправили официальные заявки.

Разумеется, в БРИКС стремится Белоруссия, состоящая с Россией в Союзном государстве (которому, кстати, в декабре исполнится четверть века).

Турция, несмотря на членство в НАТО, не намерена отказываться от многовекторной политики. Москва уже подтвердила, что заявка от Анкары получена.
Сербия, многие годы безуспешно пытающаяся попасть в Евросоюз, где для нее придумывают все новые препятствия, видит в БРИКС полноценную альтернативу ЕС.

Впрочем, внушительная очередь не означает, что третье расширение состоится в Казани. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил: нужно время, чтобы "переварить" присоединившихся в январе. Увеличение числа участников не должно сказаться на эффективности, указывал Путин. Но двери открыты.
Помощник президента Юрий Ушаков на брифинге незадолго до саммита сообщил, что в Казани обсудят статус партнеров БРИКС. В таком формате, например, к организации хочет примкнуть Куба.

Многосторонние и двусторонние контакты
Казанский саммит пройдет в два этапа. Первый, 22 и 23 октября, — заседания членов БРИКС. В следующие два дня к мероприятию присоединятся остальные.

Приглашения разослали 38 странам, уточнил Ушаков. Подтверждено прибытие представителей 32 государств, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Есть механизмы взаимодействия "БРИКС плюс" и "аутрич" — с теми, кто находится в непосредственной близости к странам объединения.
Проводятся также совмещенные заседания "БРИКС плюс" / "аутрич". Состоится подобное и в Казани. Девиз: "БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира".

"Такой формат общения очень важен, — отмечал Путин. — Он предоставляет хорошую возможность для предметного обсуждения актуальных вопросов взаимовыгодного сотрудничества с теми странами, которые в значительной степени разделяют подходы "пятерки", то есть с нашими единомышленниками".
Саммит — удобная площадка не только для обсуждения дел БРИКС в целом, но и для двусторонних переговоров. Их у российского лидера будет не менее двадцати.

В частности, ожидаются встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. А с Ираном предстоит подписать историческое соглашение о стратегическом партнерстве.

Работа в Казани продолжится и после саммита: 27-28 октября там состоится встреча глав статистических ведомств стран БРИКС. Руководители других профильных министерств осенью уже встречались и в Татарстане, и в Москве.
  • Вчера, 11:47
  • DTV
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