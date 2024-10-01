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Новые правила безналичных платежей в Украине

Новые правила безналичных платежей в Украине
Источник фото: kyiv.znaj.ua

С 1 октября 2024 года в Украине вступили в силу новые правила для безналичных платежей. Национальный банк Украины с целью противодействия отмыванию денег установил лимит на переводы с карты на карту в размере 150 000 гривен в месяц, передает edinaya-odessa.org.

Что означает новый лимит?

Это означает, что украинцы больше не смогут свободно переводить суммы, превышающие указанный лимит, без предоставления подтверждающих документов. Такой шаг направлен на предотвращение незаконных финансовых операций и отслеживание происхождения больших сумм денег.

Кто может переводить более 150 000 гривен в месяц?

Несмотря на ограничения, существуют исключения:

Волонтеры: Лица, отвечающие определенным критериям, установленным НБУ, могут осуществлять переводы без ограничений. К таким критериям относятся: официальная регистрация как волонтер, подтверждение сотрудничества с государственными органами или благотворительными фондами и другие.

Получатели по реквизитам IBAN: Переводы на счета, указанные по номеру IBAN, не ограничены.

Официально подтвержденные доходы: При наличии документального подтверждения ежемесячного дохода, превышающего лимит, ограничения снимаются.

Переводы между собственными счетами в одном банке: Такие переводы не подпадают под ограничения.

Переводы юридическим лицам: Лимит не распространяется на переводы в пользу юридических лиц.

Как обойти ограничения?

Некоторые пользователи пытаются найти способы обойти ограничения, например, открывая несколько банковских карт. Однако НБУ рекомендует использовать официальные и прозрачные методы для осуществления переводов.

Важно знать:

Временный характер ограничений: Лимит на переводы действует в течение 6 месяцев.

Цель ограничений: Основная цель введения ограничений – защита финансовой системы Украины и предотвращение незаконных операций.

Дополнительная документация: Для переводов, превышающих лимит, может потребоваться предоставление дополнительных документов.

Что делать, если вам необходимо перевести большую сумму?

Если вам необходимо перевести сумму, превышающую лимит, рекомендуется обратиться в банк за консультацией. Сотрудники банка помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ осуществления перевода с учетом новых правил.
  • Вчера, 11:53
  • DTV
  • Просмотров: 91
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