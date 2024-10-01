С 1 октября 2024 года в Украине вступили в силу новые правила для безналичных платежей. Национальный банк Украины с целью противодействия отмыванию денег установил лимит на переводы с карты на карту в размере 150 000 гривен в месяц, передает edinaya-odessa.org.
Что означает новый лимит?
Это означает, что украинцы больше не смогут свободно переводить суммы, превышающие указанный лимит, без предоставления подтверждающих документов. Такой шаг направлен на предотвращение незаконных финансовых операций и отслеживание происхождения больших сумм денег.
Кто может переводить более 150 000 гривен в месяц?
Несмотря на ограничения, существуют исключения:
Волонтеры: Лица, отвечающие определенным критериям, установленным НБУ, могут осуществлять переводы без ограничений. К таким критериям относятся: официальная регистрация как волонтер, подтверждение сотрудничества с государственными органами или благотворительными фондами и другие.
Получатели по реквизитам IBAN: Переводы на счета, указанные по номеру IBAN, не ограничены.
Официально подтвержденные доходы: При наличии документального подтверждения ежемесячного дохода, превышающего лимит, ограничения снимаются.
Переводы между собственными счетами в одном банке: Такие переводы не подпадают под ограничения.
Переводы юридическим лицам: Лимит не распространяется на переводы в пользу юридических лиц.
Как обойти ограничения?
Некоторые пользователи пытаются найти способы обойти ограничения, например, открывая несколько банковских карт. Однако НБУ рекомендует использовать официальные и прозрачные методы для осуществления переводов.
Важно знать:
Временный характер ограничений: Лимит на переводы действует в течение 6 месяцев.
Цель ограничений: Основная цель введения ограничений – защита финансовой системы Украины и предотвращение незаконных операций.
Дополнительная документация: Для переводов, превышающих лимит, может потребоваться предоставление дополнительных документов.
Что делать, если вам необходимо перевести большую сумму?
Если вам необходимо перевести сумму, превышающую лимит, рекомендуется обратиться в банк за консультацией. Сотрудники банка помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ осуществления перевода с учетом новых правил.