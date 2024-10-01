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В учреждениях и подразделениях ГСИН МЮ ПМР подвели итоги деятельности за 9 месяцев

В учреждениях и подразделениях ГСИН МЮ ПМР подвели итоги деятельности за 9 месяцев

Итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за девять месяцев 2024 года подвели во всех учреждениях и подразделениях ГСИН МЮ ПМР, сообщается на сайте ведомства.

В ходе итоговых совещаний рассмотрены вопросы законности и правопорядка в исправительных учреждениях, обеспечения охраны объектов, проанализированы итоги трудовой деятельности и профессиональной подготовки осужденных, результаты работы по комплектованию штатных должностей.

В своих докладах выступающие подчеркивали, что условия содержания лиц в исправительных учреждениях, соблюдение правил и норм законодательства - это то что требует постоянного внимания. Кроме того, одна из основных задач - вопросы ресоциализации осужденных. Среди приоритетных направлений работы – пресечение попыток передачи заключенным запрещенных предметов. В отчетном периоде удалось обеспечить стабильную обстановку в учреждениях и не допустить побегов осужденных из-под охраны.

Особое внимание уделялось работе по сохранению социальных связей осужденных, проведению с ними воспитательной, социальной и психологической работы, взаимодействию с религиозными организациями, улучшению медицинского обеспечения лиц, находящихся в местах лишения свободы.
В IV квартале предстоит продолжить работу по улучшению условий прохождения службы и содержания спецконтингента, комплектованию и обучению личного состава, укреплению материально-технической базы учреждений.

Присутствующие на совещаниях, представители Центрального аппарата ГСИН МЮ ПМР удовлетворительно оценили деятельность учреждений и подразделений за девять месяцев 2024 года.
  • Вчера, 12:08
  • DTV
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