Итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за девять месяцев 2024 года подвели во всех учреждениях и подразделениях ГСИН МЮ ПМР, сообщается на сайте ведомства.
В ходе итоговых совещаний рассмотрены вопросы законности и правопорядка в исправительных учреждениях, обеспечения охраны объектов, проанализированы итоги трудовой деятельности и профессиональной подготовки осужденных, результаты работы по комплектованию штатных должностей.
В своих докладах выступающие подчеркивали, что условия содержания лиц в исправительных учреждениях, соблюдение правил и норм законодательства - это то что требует постоянного внимания. Кроме того, одна из основных задач - вопросы ресоциализации осужденных. Среди приоритетных направлений работы – пресечение попыток передачи заключенным запрещенных предметов. В отчетном периоде удалось обеспечить стабильную обстановку в учреждениях и не допустить побегов осужденных из-под охраны.
Особое внимание уделялось работе по сохранению социальных связей осужденных, проведению с ними воспитательной, социальной и психологической работы, взаимодействию с религиозными организациями, улучшению медицинского обеспечения лиц, находящихся в местах лишения свободы. В IV квартале предстоит продолжить работу по улучшению условий прохождения службы и содержания спецконтингента, комплектованию и обучению личного состава, укреплению материально-технической базы учреждений.
Присутствующие на совещаниях, представители Центрального аппарата ГСИН МЮ ПМР удовлетворительно оценили деятельность учреждений и подразделений за девять месяцев 2024 года.