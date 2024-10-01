Dnestr.TV

 
0

Вадим Красносельский провел рабочую встречу с руководством и судьями Конституционного суда ПМР

Вадим Красносельский провел рабочую встречу с руководством и судьями Конституционного суда ПМР
фото: пресс-служба Президента ПМР

Прошла плановая встреча Главы государства с руководством и судьями Конституционного суда Приднестровья. Обсуждались текущие вопросы деятельности КС ПМР. Вадим Красносельский подчеркнул, что история Конституционного суда напрямую связана с приднестровской государственностью. Он отметил значимость системного поддержания контактов руководства страны с судейским сообществом для оперативного выявления проблемных аспектов и своевременной ликвидации обнаруженных в правовом поле шероховатостей. Несовершенство законодательства зачастую выявляется в ходе рассмотрения обращений граждан, отмечалось на встрече. Говорили на встрече и о Конституции ПМР. Президент подчеркнул, что является консерватором и не поддерживает «переписывания Конституции» без особой государственной надобности, при этом считает, что внесение корректив в текст Основного закона страны допустимо и необходимо, сообщает пресс-служба Президента республики.

По словам председателя Конституционного суда ПМР, существующие проблемы условно подразделяются на три категории: неразрешимые, разрешимые силами Конституционного суда и вопросы, требующие вмешательства руководителя государства.

Олег Кабалоев рассказал, что материальное обеспечение деятельности Конституционного суда находится на должном уровне, финансирование осуществляется своевременно и в полном объеме. Штатное расписание предполагает 52 судьи и сотрудника КС ПМР, по факту трудится 41 специалист (в том числе шестеро совместителей).

Участники встречи упомянули в беседе официальное издание Конституционного суда ПМР. Ранее «Вестник» издавали на шести языках – трех официальных (русский, украинский, молдавский) и трех европейских (английский, немецкий, французский). Со временем пришли к выводу о нецелесообразности перевода издания на иностранные языки, отказавшись от этой практики, требующей содержания в штате переводчиков. Сейчас обсуждается вопрос о том, ограничиться ли изданием «Вестника» на русском языке или выпускать его в свет на трех официальных языках.

Обсуждали на встрече конкретные случаи из судейской практики, а также вопросы, связанные с организацией деятельности Конституционного суда ПМР.
  • Сегодня, 10:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • С 1 октября 2024 года установлены новые величины МРОТ н ...
  • Внимание: временный запрет на ввоз
  • Регулирование стоимости медицинских услуг при медосмотр ...
  • Молдова рассматривает закупки газа для выработки электр ...
  • Развеян миф о безвредности электромобилей для окружающе ...
  • О казачестве как части приднестровской идентичности гов ...
  • ЦИК Молдовы не выдал разрешения на проведение экзитпола ...
  • Лишение свободы. Мужчина проникал в дома незнакомцев и ...
  • Запрет курения на балконах

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • С 1 октября 2024 года установлены новые величины МРОТ н ...
  • Внимание: временный запрет на ввоз
  • Регулирование стоимости медицинских услуг при медосмотр ...
  • Молдова рассматривает закупки газа для выработки электр ...
  • Развеян миф о безвредности электромобилей для окружающе ...
  • О казачестве как части приднестровской идентичности гов ...
  • ЦИК Молдовы не выдал разрешения на проведение экзитпола ...
  • Лишение свободы. Мужчина проникал в дома незнакомцев и ...
  • Запрет курения на балконах
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM