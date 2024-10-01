Прошла плановая встреча Главы государства с руководством и судьями Конституционного суда Приднестровья. Обсуждались текущие вопросы деятельности КС ПМР. Вадим Красносельский подчеркнул, что история Конституционного суда напрямую связана с приднестровской государственностью. Он отметил значимость системного поддержания контактов руководства страны с судейским сообществом для оперативного выявления проблемных аспектов и своевременной ликвидации обнаруженных в правовом поле шероховатостей. Несовершенство законодательства зачастую выявляется в ходе рассмотрения обращений граждан, отмечалось на встрече. Говорили на встрече и о Конституции ПМР. Президент подчеркнул, что является консерватором и не поддерживает «переписывания Конституции» без особой государственной надобности, при этом считает, что внесение корректив в текст Основного закона страны допустимо и необходимо, сообщает пресс-служба Президента республики.
По словам председателя Конституционного суда ПМР, существующие проблемы условно подразделяются на три категории: неразрешимые, разрешимые силами Конституционного суда и вопросы, требующие вмешательства руководителя государства.
Олег Кабалоев рассказал, что материальное обеспечение деятельности Конституционного суда находится на должном уровне, финансирование осуществляется своевременно и в полном объеме. Штатное расписание предполагает 52 судьи и сотрудника КС ПМР, по факту трудится 41 специалист (в том числе шестеро совместителей).
Участники встречи упомянули в беседе официальное издание Конституционного суда ПМР. Ранее «Вестник» издавали на шести языках – трех официальных (русский, украинский, молдавский) и трех европейских (английский, немецкий, французский). Со временем пришли к выводу о нецелесообразности перевода издания на иностранные языки, отказавшись от этой практики, требующей содержания в штате переводчиков. Сейчас обсуждается вопрос о том, ограничиться ли изданием «Вестника» на русском языке или выпускать его в свет на трех официальных языках.
Обсуждали на встрече конкретные случаи из судейской практики, а также вопросы, связанные с организацией деятельности Конституционного суда ПМР.