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«Тигина» и «Флоаре» объединяются

«Тигина» и «Флоаре» объединяются
Изображение: открытые источники

Бендерские обувные производства «Тигина» и «Флоаре» с 1 ноября начнут процесс объединения и проведут реструктуризацию предприятий. Об этом экспертам комиссии «Приднестровского качества» рассказала заместитель директора по развитию фабрики «Флоаре» Людмила Ковтуненко, передает novostipmr.com.

«Это происходит в связи с тем, что людей стало меньше», - отмечает Людмила Ковтуненко.

С начала следующего месяца на один производственный участок «Флоаре» переводятся все сотрудники «Тигины». Однако фабрика не закрывается. На ней продолжит работать участок литья полиуретана, развитый гораздо лучше, чем на «Флоаре».

Теперь обувь будет производиться только под брендом «Флоаре». Неизвестно, насколько затянется такое положение дел, всё зависит от экономической ситуации в республике.
  • Сегодня, 10:17
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