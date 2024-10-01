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В Норвегии детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями

В Норвегии детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями
Фото: pixabay.com (иллюстративное фото)

В стране уже действует запрет на страницы в соцсетях детям до 13 лет. Однако на практике эта норма не выполняется.

Правительство Норвегии намерено ввести запрет на использование соцсетей детьми до 15 лет. Об этом сообщает The Guardian, пишет korrespondent.net.

Отмечается, что таким образом руководящая партия лейбористов стремится бороться с "властью алгоритмов", которая склоняет детей к "одностороннему восприятию действительности", а также помочь родителям, которые "стремятся защитить своих детей, но не могут сказать им четкое "нет".

В Норвегии уже действует запрет иметь страницы в социальных сетях для тех, кто не достиг 13-летнего возраста. Более того, более половины 9-летних, 58% 10-летних и 72% 11-летних детей пользуются соцсетями.

Сейчас в Норвегии действует аналогичный запрет, но он ограничивает доступ к соцсетям детям до 13 лет. При этом известно, что работает он плохо — 58% десятилетних активно пользуются такими приложениями, а среди тех, кто еще на год старше, процент и вовсе дорастает до 72. Из-за этого правительство также хочет изменить закон о персональных данных и ввести механизм проверки возраста при регистрации.

Власти планируют ввести дополнительные меры предосторожности, чтобы дети не могли обойти возрастные ограничения. Планируется внести поправки в закон о персональных данных, согласно которым пользователи соцсетей должны достигнуть 15 лет, чтобы дать согласие на обработку личной информации. Кроме того, правительство намерено разработать специальный механизм проверки возраста.

Напомним, в американской Флориде детям запретят пользоваться соцсетями. Запрет распространяется на всех, кому еще не исполнилось 14.
  • Сегодня, 10:23
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