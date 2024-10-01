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В Молдове можно будет сдавать пустые пластиковые бутылки за деньги

В Молдове можно будет сдавать пустые пластиковые бутылки за деньги
источник фото: mybusiness.md

Система гарантирования-возврата (СГВ) может начать действовать в Республике Молдова с января 2027 года, заявил во вторник государственный секретарь Министерства окружающей среды Республики Молдова Григоре Стратулат на профильном мероприятии, сообщает mybusiness.md.

Он уточнил, что Республика Молдова в настоящее время находится на этапе продвижения СГВ, переименованной в «складскую систему», среди граждан, производителей, торговцев и импортеров.

«Вдохновляясь примером Румынии и девяти других государств Европейского Союза, где СГВ функционирует примерно для 131 миллиона человек, около 26% населения Европы, почему бы не внедрить её и в Республике Молдова? ", - задался вопросом министр.

По его словам, складская система будет создана торговцами, производителями и импортерами в форме общественного объединения, которое возьмет на себя управление обращением с отходами упаковки.

Молдавский чиновник уточнил, что центр по сбору вторсырья ("клининг-хаус") будет только один, скорее всего, в радиусе Кишинева, а упор будет сделан на два типа сбора: ручной и автоматический.

Он заявил, что уже есть несколько компаний-производителей пива, которые индивидуально собирают стеклянную тару для повторного использования.

"Функциональная и хорошо продуманная система меняет менталитет, культуру и социальные отношения", - заявил госсекретарь.

Напомним, что при системе СГВ в цену бутылки напитка в магазине всключается и залоговая цена, которая возвращается при сдаче пустой тары. Происходить это может в ручном режиме или через автоматы, называемые фандоматами (на фото). Деньги могут выдаваться наличными или чеком, дающим скидку на определённую сумму в магазине, в котором была сдана пустая бутылка.
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