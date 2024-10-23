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В Тирасполе прошёл чемпионат Приднестровья по академической гребле

В Тирасполе прошёл чемпионат Приднестровья по академической гребле
фото: novostipmr.com

Гребцы-академисты завершили спортивный сезон чемпионатом Приднестровья. В регате традиционно сражались спортсмены из Тирасполя и Бендер. Дистанция олимпийская – 2000 метров.

В заезде одиночек чемпионом в гонке стал Иван Коршунов из Тирасполя. Мастер спорта международного класса пересёк финишный створ за 6.25.08. Серебро – у мастера спорта Александра Туфанюка из Бендер, пишет novostipmr.com.

У девушек победу одержала воспитанница Училища олимпийского резерва Диана Плотян. Её время – 7.06.68.

Гребцы УОР добились внушительных результатов на прошедшем чемпионате Приднестровья. К примеру, Никита Вышник и Андрей Палладий выиграли гонку среди экипажей двоек распашных.

Экипаж двойки парной в составе Дианы Плотян и Марины Руснак оказался быстрее соперниц в своём классе лодок.

В двойке парной среди мужчин титул чемпионов Приднестровья завоевали бендерчане Александр Булат и Михаил Юдин.

В заездах четвёрок парных победу отпраздновали гребцы из столицы. В соревнованиях четвёрок распашных первые места заняли спортсмены из Тирасполя и Бендер.
  • Сегодня, 10:31
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