Республика Молдова находится на 7 месте в списке из 20 стран с самой низкой рождаемостью в 2024 году.
Данные опубликованы порталом statista.com со ссылкой на справочник ЦРУ, передает mybusiness.md.
Все цифры являются оценочными.
Коэффициент рождаемости — это среднее количество детей, рожденных на одну женщину детородного возраста в стране. Обычно считается, что женщина в возрасте от 15 до 45 лет находится в детородном возрасте. Коэффициент рождаемости в стране дает представление о ее экономическом состоянии, а также об уровне здоровья и образования ее населения.
В развивающихся странах обычно более высокий коэффициент рождаемости из-за отсутствия доступа к средствам контроля рождаемости и контрацепции, а также из-за того, что женщины обычно отказываются от высшего образования или даже от любого образования в пользу домашнего хозяйства. Многие семьи в более бедных странах также нуждаются в том, чтобы их дети помогали обеспечивать семью, начиная работать рано и/или ухаживая за родителями в старости, - поясняют авторы рейтинга.
Но, наверное, они не совсем правы, поскольку в списке присутствуют как очень развитые страны, так и совсем бедные. И критерии оценки должны применяться другие. Например, что есть страны, в которых детей не рожают потому, что их просто нечем кормить.
В 2024 году показатель рождаемости на Тайване оценивался в 1,11 ребёнка на женщину, что сделало его мировым анти-лидером по этому показателю в мире. На втором месте Южная Корея, на третьем - Сингапур.
На 4 месте находится Украина с показателем 1,2 ребёнка на женщину. В Молдове ситуация несколько лучше - коэффициент 1,3. Так что наши страны, если верить авторам рейтинга, вполне могут относить себя не к развивающимся и самым бедным в Европе, а к развитым государствам. Тем более, что в списке присутствуют Италия (9 место), Испания (10 место), Польша (11 место) и Япония (16 место).