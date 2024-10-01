Министерство здравоохранения и ГУП «Республиканская стоматология» с 25 октября по 15 ноября проводят стоматологическую акцию и приглашают детей и подростков в возрасте с 6 до 18 лет на осмотр и консультацию врача-ортодонта.
При необходимости маленьких пациентов направят на лечение и санацию полости рта или ортодонтическое лечение, которое предполагает изготовление съемного ортодонтического аппарата (пластинки). Всё бесплатно, сообщается на сайте ведомства.
Справки по телефону (533) 9-34-66
Приглашаем детей проверить состояние здоровья полости рта, ведь только профилактика стоматологических заболеваний - основа здоровья зубов и красивой улыбки!