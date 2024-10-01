В Молдове 24 октября в «Официальном мониторе» был опубликован Приказ об утверждении Технических норм, касающихся разрешения на использование упрощенных процедур в рамках режима транзита.
Новые правила устанавливают, что запросы на получение разрешений на упрощение транзита будут подаваться исключительно через Систему таможенных решений (SDV), что исключает физические досье и снижает административные расходы для экономических операторов, передает noi.md
Основные преимущества новых правил:
Полная оцифровка: заявки на разрешения будут полностью управляться через SDV, что устраняет бумажные формальности и ускоряет процесс выдачи разрешения.
Снижение затрат: Экономическим операторам больше не придется подавать документы в физическом формате, что способствует экономии ресурсов.
Соответствие правилам ЕС: Система разработана в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) 2446/2015 и соответствует европейским стандартам в таможенной сфере.
Новые правила касаются выдачи разрешений на упрощенную процедуру для следующих категорий:
Утвержденный отправитель: позволяет поместить товары в режим транзита без предъявления их на таможне.
Утвержденный получатель: позволяет получить товары в таможенном режиме транзита без предъявления таможне.
Грузополучатель, утвержденный в смысле TIR: позволяет получить груз в соответствии с Конвенцией TIR в разрешенном месте.
Использование специальных пломб: предусматривает применение специальных пломб для идентификации товаров в пути.
Данные законодательные изменения стали возможными благодаря поддержке Европейской комиссии и UNCTAD, которые предоставили техническую помощь для разработки необходимого программного обеспечения.