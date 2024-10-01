Результаты оперативно-служебной деятельности подразделения в присутствии министра внутренних дел, его заместителя-начальника милиции общественной безопасности, начальника Контрольно-правового управления МВД ПМР, руководителей территориальных ОГАИ, МРЭО озвучил начальник Управления Госавтоинспекции.
За 9 месяцев 2024 года в республике произошло 88 ДТП, в результате которых 11 человек погибли и 90 получили травмы, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Самые частые виды аварий – наезды на пешеходов и на препятствия.
Основные причины дорожно-транспортных происшествий: нарушение правил маневрирования, а также проезда пешеходных переходов, управление транспортом в состоянии опьянения и несоблюдение дистанции.
За отчётный период сотрудники ГАИ на территории республики выявили 57 695 административных правонарушений, задержали 650 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.
Руководство ведомства оценило работу подразделений ГАИ и МРЭО УГАИ МВД ПМР удовлетворительно.