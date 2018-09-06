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В Приднестровье запретили рубить дубы
фото: ekopmr.ru
В Приднестровье запрещена вырубка дубов. Соответствующий указ подписал сегодня Президент ПМР Вадим Красносельский, сообщается на сайте главы государства, передает novostipmr.com.
Вырубать деревья воспрещается на землях Государственного лесного фонда, в защитных лесополосах, в населённых пунктах, скверах, дендрариях, ботанических садах, рощах и на бульварах.
В исключительных случаях разрешение на вырубку может дать только специальная комиссия при Правительстве ПМР.
Указ вступит в силу с 25 октября.
- Сегодня, 12:50
- DTV
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