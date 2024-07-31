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Суд ЕС отменил рекордный штраф ЕК в отношении Intel в размере $1,1 млрд

Суд ЕС отменил рекордный штраф ЕК в отношении Intel в размере $1,1 млрд
источник фото: overclockers.ua

Еврокомиссия не смогла привести весомые доказательства злоупотребления компанией своим доминирующим положением

Европейский суд юстиции в Люксембурге (суд высшей инстанции) отменил штраф в отношении корпорации Intel в размере $1,1 млрд, наложенный Еврокомиссией (ЕК) за злоупотребление доминирующим положением на рынке, пишет ТАСС.

"Европейский суд юстиции поддерживает решение суда общей юрисдикции по отмене решения Еврокомиссии наложить штраф в размере €1,06 млрд на Intel за злоупотребление доминирующим положением на рынке", - говорится в заявлении суда. Сообщается, что ЕК не смогла привести весомые доказательства злоупотребления компанией своим доминирующим положением.

В 2009 году ЕК наложила на Intel штраф в размере $1,1 млрд, за якобы предоставление незаконных скидок с целью увеличения продаж. Компания смогла отменить этот штраф в результате поданной в 2017 году апелляции. Однако в 2022 году Еврокомиссия обжаловала решение суда общей юрисдикции и подала апелляцию в Европейский суд юстиции в Люксембурге, где в конечном итоге не смогла добиться успеха.

В августе акции Intel упали на 20% после публикации отчета об убытках и объявления о сокращении рабочих мест. Выручка компании снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $12,8 млрд. По информации на сайте Intel, компания также намерена с октября приостановить выплату дивидендов акционерам, эксперты ожидают дальнейшего ухудшения финансовых показателей корпорации в следующем году. Власти США для поддержки компании намерены достичь до конца года договоренностей с корпорацией об условиях выделения в виде прямого финансирования $8,5 млрд.

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