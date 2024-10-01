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Во Дворце Республики вручили сертификаты обладателям президентской стипендии

Во Дворце Республики вручили сертификаты обладателям президентской стипендии
фото: пресс-служба Президента ПМР

Президентские стипендии присуждаются в Приднестровье с 2001 года. За это время Главой государства подписано свыше двух тысяч сертификатов. В нынешнем году, как и в прошлом, обладателями госстипендии Президента ПМР стали 108 обучающихся организаций дополнительного и профессионального образования. Церемония вручения им сертификатов проходила в малом зале Дворца Республики, сообщает пресс-служба главы государства.

В числе стипендиатов этого года воспитанники школ искусств, учреждений детского и юношеского творчества, спортшкол (плавания, борьбы, настольного тенниса), курсанты ТЮИ, студенты ПГУ им. Шевченко, Приднестровского государственного института искусств им. Рубинштейна, Бендерского высшего художественного колледжа им. Постойкина, Дубоссарского индустриального техникума, Приднестровского колледжа технологий и управления, педколледжа (Бендеры), слободзейского, каменского и рыбницкого политехнических техникумов, тираспольского техникума коммерции, аграрно-технического колледжа им. Фрунзе, медколледжа им. Тарасевича, столичного техникума информатики и права, промышленно-строительного техникума, техникума энергетики и компьютерных технологий (Днестровск), училища олимпийского резерва.

Размер стипендии варьируется от 388 рублей (40 РУ МЗП) до 902 рублей (93 РУ МЗП) в зависимости от категории получателей.
  • Вчера, 11:04
  • DTV
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