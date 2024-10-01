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В Бендерах мужчина упал в шахту лифта с третьего этажа
фото: пресс-служба ГУпЧС МВД ПМР
В Бендерах на учебно-производственном предприятии «Маяк» мужчина упал в шахту лифта с третьего этажа. Приземлился на крышу кабины, которая остановилась на первом, передает пресс-служба ГУпЧС МВД ПМР.
Произошло это по причине того, что двери, ведущие в шахту не автоматические, а открываются вручную. Бендерчанин подумал, что лифт уже приехал на третий этаж, открыл дверь и шагнул.
На помощь прибыли сотрудники аварийно-спасательного подразделения. Пострадавшего подняли, положили на носилки и передали медикам.
- Вчера, 11:13
- DTV
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