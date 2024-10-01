Комитет по экономической политике, бюджету и финансам подготовил к рассмотрению во втором чтении на пленарном заседании Верховного Совета ПМР проект закона о внесении изменений в республиканский бюджет 2024 года. В первом чтении законопроект был принят парламентом 16 октября. 24 октября на заседании профильного Комитета депутаты и приглашенные – представители Правительства, Счетной палаты и других ведомств, обсудили поправки, подготовленные ко второму чтению законодательной инициативы. Президент ПМР предложил увеличить доходы и расходы Фонда капитальных вложений и внести изменения в смету расходов Дорожного фонда ПМР, передает пресс-служба Верховного Совета республики.
Так, глава государства предлагает увеличить расходы ФКВ для того, чтобы была возможность включить новые объекты и перераспределить лимиты финансирования по уже утвержденным объектам социальной инфраструктуры.
Что касается Дорожного Фонда ПМР, предлагается направить по 800 тысяч рублей на финансирование предпроектного обследования трех автомобильных мостов в городе Тирасполе и на капремонт дороги по улице Ленина в Рыбнице после замены коммунальных сетей, 650 тысяч рублей субсидировать госадминистрации Григориополя на ликвидацию аварийных ситуаций на объездной автодороге. Также вносятся изменения в смету расходов Дорожного фонда ПМР на основании обращений глав госадминистраций Бендер, Григориопольского, Рыбницкого и Каменского районов.
После принятия предложенных изменений, изменятся основные параметры республиканского, местных и консолидированного бюджетов. Они также прописаны в законопроекте.
Инициативу Президента во втором чтении Верховный Совет рассмотрит на пленарном заседании 30 октября.