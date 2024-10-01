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В ЦИК подали документы о регистрации группы по выдвижению Лукашенко кандидатом на выборах
Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Документы о регистрации инициативной группы по выдвижению главы белорусского государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты на выборах 2025 года представлены в ЦИК Белоруссии.
Об этом сообщает агентство БелТА.
Председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Сенько возглавит инициативную группу по выдвижению Лукашенко кандидатом в президенты, сообщило агентство.
Действующий глава государства Лукашенко 23 октября сообщил, что принял решение баллотироваться на новый президентский срок.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
- Вчера, 11:26
- DTV
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