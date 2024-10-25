Во многих странах мира существенно снизился спрос на предметы роскоши, что повлияло на состояние миллиардеров.
Французские миллиардеры Бернар Арно, Франсуаза Бетанкур Майерс и Франсуа Пино вместе потеряли 58 млрд долларов в этом году из-за снижения спроса на товары LVMH, L'Oreal SA и Kering SA, особенно в Китае. Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg, пишет korrespondent.net.
Так, состояние 88-летнего Пино, основавшего компанию Kering, снизилось на 63% - до 22 млрд долларов. В значительной степени это связано с проблемами его самого модного лейбла Gucci. Старший Пино передал контроль над компанией своему сыну, 62-летнему Франсуа-Анри Пино, почти два десятилетия назад. Несмотря на обещания вернуть Gucci позиции на рынке, на этой неделе, уже в третий раз в 2024 году, было снова объявлено о снижении продаж.
С начала года состояние Арно сократилось примерно на 26 млрд долларов – больше всего среди 500 самых богатых людей мира по рейтингу Bloomberg. Он опустился на пятую позицию в индексе с первого места, поскольку акции LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, который основал и до сих пор контролирует 75-летний Арно, упали на 30% по сравнению с максимумом, достигнутым в середине 2023 года.
Неутешительными оказались результаты косметического гиганта L'Oreal – в этом году Бетанкур Мейерс потеряла 19 млрд долларов, ее состояние снизилось до 81 млрд долларов. 71-летняя наследница много лет была самой богатой женщиной мира. Теперь эту позицию занимает Элис Уолтон.
В L'Oreal падения объясняют худшей, чем ожидалось, ситуацией в Северной Азии и в Китае, где рынки стали еще более критическими, особенно в секторе роскоши. Несмотря на спад, бизнес компании оставался "достаточно неплохим" в Европе, Северной Америке и на развивающихся рынках.
Ранее стало известно, что в мире рекордно выросло количество долларовых миллионеров. Наибольший рост числа миллионеров зафиксирован в Северной Америке.