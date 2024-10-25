В Приднестровье открылась Школа миротворчества, организованная Центром изучения миротворчества государственного университета им. Т. Г. Шевченко.
Как сообщила журналистам руководитель центра, директор Института государственного управления и социально-гуманитарных наук, доктор социологических наук, доцент Елена Бобкова, в занятиях школы принимают участие учащиеся и студенты из различных городов Приднестровья, пишет novostipmr.com.
«Мы готовим ребят, которые понимают, что такое миротворческая операция, какова ее важность, каково ее значение, - рассказала журналистам Елена Бобкова. – Надеемся взрастить в стенах Школы миротворчества молодых приднестровских экспертов».
В течение года в рамках проекта пройдет несколько секций. Читать лекции и вести занятия в школе будут действующие политики, политологи и психологи. Первые лекции в Школе миротворчества прочитали: заместитель председателя Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева и сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
Свою лекцию Галина Антюфеева посвятила значению миротворческой деятельности, качествам, требующимся от человека, который занимается урегулированием конфликтов, и влиянию информационной среды на эту сферу деятельности.
«Миротворчество начинается с уважения к другим культурам, к различным точкам зрения, способности услышать собеседника, - отметила Галина Антюфеева. – Это не только предотвращение конфликтов, это создание пространства для диалога, где люди могут работать, уважая различия друг друга, это путь к более устойчивому миру, где нет места насилию и непониманию».
Участие молодежи в таких проектах очень важно, подчеркнула Галина Антюфеева:
«Приднестровье – это то место, где миротворчество стало не только политическим процессом, но и частью повседневной жизни».
Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков рассказал об истории миротворческой операции, о том, как работают её механизмы – Объединенная контрольная комиссия, Объединенное военное командование, как строится процесс несения службы на постах Совместных миротворческих сил.
«Это на сегодняшний день единственно возможный механизм сохранения и поддержания мира на нашей земле, - подчеркнул Олег Беляков. – 32 года мы живем в мире, 32 года строим свое государство. Это очень много».
Существующий механизм миротворческой операции показал свою устойчивость к действию различных внешних факторов.
«Сегодня сложилась достаточно интересная ситуация, - рассказал Олег Беляков. – Сегодня за одним столом сидят представитель России и представитель Украины, которые вместе с делегациями Приднестровья, Молдовы и представителями Миссии ОБСЕ достигают договоренностей и принимают решения. Это говорит об уникальности миротворческой операции. Объединенная контрольная комиссия сохраняет доверие и способность работать».
Помимо лекций, в программу первого дня занятий был включен психологический тренинг по управлению коммуникациями. В ближайшие дни участникам проекта предстоит прослушать еще ряд лекций, а также для них запланирована экскурсия в воинскую часть.