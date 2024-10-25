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В Приднестровском госуниверситете начались занятия в Школе миротворчества

В Приднестровском госуниверситете начались занятия в Школе миротворчества
Фото: Sputnik Молдова

В Приднестровье открылась Школа миротворчества, организованная Центром изучения миротворчества государственного университета им. Т. Г. Шевченко.

Как сообщила журналистам руководитель центра, директор Института государственного управления и социально-гуманитарных наук, доктор социологических наук, доцент Елена Бобкова, в занятиях школы принимают участие учащиеся и студенты из различных городов Приднестровья, пишет novostipmr.com.

«Мы готовим ребят, которые понимают, что такое миротворческая операция, какова ее важность, каково ее значение, - рассказала журналистам Елена Бобкова. – Надеемся взрастить в стенах Школы миротворчества молодых приднестровских экспертов».

В течение года в рамках проекта пройдет несколько секций. Читать лекции и вести занятия в школе будут действующие политики, политологи и психологи. Первые лекции в Школе миротворчества прочитали: заместитель председателя Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева и сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.

Свою лекцию Галина Антюфеева посвятила значению миротворческой деятельности, качествам, требующимся от человека, который занимается урегулированием конфликтов, и влиянию информационной среды на эту сферу деятельности.

«Миротворчество начинается с уважения к другим культурам, к различным точкам зрения, способности услышать собеседника, - отметила Галина Антюфеева. – Это не только предотвращение конфликтов, это создание пространства для диалога, где люди могут работать, уважая различия друг друга, это путь к более устойчивому миру, где нет места насилию и непониманию».

Участие молодежи в таких проектах очень важно, подчеркнула Галина Антюфеева:

«Приднестровье – это то место, где миротворчество стало не только политическим процессом, но и частью повседневной жизни».

Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков рассказал об истории миротворческой операции, о том, как работают её механизмы – Объединенная контрольная комиссия, Объединенное военное командование, как строится процесс несения службы на постах Совместных миротворческих сил.

«Это на сегодняшний день единственно возможный механизм сохранения и поддержания мира на нашей земле, - подчеркнул Олег Беляков. – 32 года мы живем в мире, 32 года строим свое государство. Это очень много».

Существующий механизм миротворческой операции показал свою устойчивость к действию различных внешних факторов.

«Сегодня сложилась достаточно интересная ситуация, - рассказал Олег Беляков. – Сегодня за одним столом сидят представитель России и представитель Украины, которые вместе с делегациями Приднестровья, Молдовы и представителями Миссии ОБСЕ достигают договоренностей и принимают решения. Это говорит об уникальности миротворческой операции. Объединенная контрольная комиссия сохраняет доверие и способность работать».

Помимо лекций, в программу первого дня занятий был включен психологический тренинг по управлению коммуникациями. В ближайшие дни участникам проекта предстоит прослушать еще ряд лекций, а также для них запланирована экскурсия в воинскую часть.
  • Вчера, 11:38
  • DTV
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