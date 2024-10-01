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Внедрение ГИС «Государственный земельный кадастр» — на контроле у первого вице-премьера

Внедрение ГИС «Государственный земельный кадастр» — на контроле у первого вице-премьера
фото: Минэкономразвития ПМР

В Минэкономразвития под председательством Сергея Оболоника состоялось очередное заседание рабочей группы по введению в республике автоматизированного Государственного земельного кадастра. Работа в этом направлении движется планово – по ранее утвержденной специальной дорожной карте. Напомним, что основная цель цифровизации приднестровского земельного кадастра – полный учет имеющихся в республике территорий для их эффективного использования, передает mer.gospmr.org.

Руководитель рабочей группы — первый вице-премьер проверил исполнение ранее данных поручений. Как доложили Сергею Оболонику представители министерств цифрового развития и сельского хозяйства, сейчас на базе ГУ «Приднестровская газета» проходят обучение специалисты, которые непосредственно работают с ГИС «Государственный земельный кадастр». В нём принимают участие 27 специалистов госадминистраций, Минсельхоза и его территориальных управлений. По завершении обучения всем участникам предстоит пройти тестирование, чтобы у представителей рабочей группы было понимание об усвоении представленного материала. Сергей Оболоник поручил результаты тестирования, а также общее заключение об уровне подготовки специалистов направить в адрес рабочей группы.

Продолжается работа с российскими коллегами из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации (Росреестр). В рамках взаимодействия с российской службой, приднестровскими специалистами были подготовлены некоторые изменения по земельному кадастру. В ближайшее время в онлайн режиме состоится дополнительная встреча для обсуждения откорректированного плана внедрения земельного кадастра.

Также на совещании министру экономразвития доложили о текущей ситуации по внесению в ГИС земельных участков. По информации, представленной Минсельхозом, на сегодняшний день в систему внесено 6 294 объекта общей площадью 100 138 га. Из них 1835 объектов — земли сельхозназначения, 3 633 объекта — земли населенных пунктов Приднестровья, оставшаяся часть — земли промышленности, водного, лесного фондов и т.п. Согласно этим данным, сейчас по линии ГИС освоено примерно 25% от всей территории республики. Сергей Оболоник призвал коллег активизировать работу в данном направлении, и в первую очередь сделать акцент на землях сельхозназначения. По городам и районам также предстоит выполнить большой объем работы в связи со спецификой формирования границ населенных пунктов.
  • Вчера, 15:35
  • DTV
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