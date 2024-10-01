Гава молдавской компании Energocom Владимир Бынзарь ранее сообщил, что страна располагает около 50 млн куб. м закупленного Кишиневом газа
Румыния может поделиться своими резервами газа с Молдовой, если зимой возникнет такая необходимость. Об этом заявил в интервью телеканалу Moldova 1 министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа, передает ТАСС.
"Румыния располагает своими резервами, которые могут быть использованы. Мы уверены, что этого объема хватит на длительный срок, даже в зимние месяцы. Кроме текущих запасов, мы готовы направить объемы, которые уже находятся в хранилищах, а также те, которые будут произведены зимой", - отметил Бурдужа.
Ранее глава молдавской компании Energocom Владимир Бынзарь сообщил, что в Румынии хранится около 50 млн куб. м закупленного Молдовой газа. По его словам, такие запасы сделаны в связи с "неопределенностью ситуации на Украине". Госсекретарь министерства энергетики Молдовы Константин Боросан заверил, что Молдова располагает запасами газа в объеме около 100 млн куб. м, что достаточно для обеспечения республики примерно на 20 дней. Ранее правительство Молдовы приняло решение о том, что запасы газа должны составлять 15% от годового потребления, что составляет примерно 150 млн куб. м. Почти треть этого объема - 47 млн куб. м - запасается на случай чрезвычайных ситуаций, чего должно хватить минимум на 10 дней.
С октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи из-за проблем с транзитом по территории Украины. В этой ситуации Молдова перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется в Приднестровье. Там расположена снабжающая Молдову электроэнергией Молдавская ГРЭС.