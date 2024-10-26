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В Молдове запущена платформа EUlivrez.md с прямой доставкой на дом заказанных в европейских магазинах товаров

В Молдове запущена платформа EUlivrez.md с прямой доставкой на дом заказанных в европейских магазинах товаров
изображение: eulivrez.md

Дочернее предприятие Почты Румынии в Республике Молдова запустило платформу EUlivrez.md, с помощью которой граждане нашей страны могут заказывать товары из европейских магазинов с доставкой прямо до двери, независимо от населенного пункта, передает moldpres.md.

«Почта Румынии объявляет о еще одной новинке: запуске платформы EUlivrez.md - инновационного решения, которое изменит способ совершения онлайн-покупок гражданами Молдовы в Европейском союзе! Эта инициатива направлена ​​на кардинальное упрощение процесса покупок, предлагая легкий и безопасный доступ к европейским товарам, не выходя из дома. С EUlivrez.md можно заказывать товары из европейских магазинов с доставкой прямо до двери, независимо от населенного пункта», - говорится в пресс-релизе предприятия.

Генеральный директор Почты Румынии Валентин Штефан подчеркнул, что платформа EUlivrez.md позволяет покупателям Республики Молдова с полной уверенностью получить доступ к европейскому рынку.

«Независимо от места нахождения получателя, посылки доходят быстро и безопасно. Кроме того, персональные данные защищены по строгим европейским стандартам, что обеспечивает высокий уровень безопасности для пользователей», - сказал директор предприятия.

Для регистрации на EUlivrez.md необходимо создать учетную запись, через которую будет получен адрес доставки в Румынии, который можно использовать для заказа желаемых товаров со всего Европейского союза.

Почта Румынии открыла дочернюю компанию в Республике Молдова в конце 2022 года.
  • Вчера, 09:34
  • DTV
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