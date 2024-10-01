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В республике продолжается уборка урожая

В республике продолжается уборка урожая
источник фото: mstlife.by

В Приднестровье намолочено 399 тысяч тонн зерна, из которых 303 тысячи тонн приходится на пшеницу. Убрано 86% площадей, засеянных зерновыми культурами, передает Минсельхозприроды республики.

Аграрии убирают кукурузу на зерно и сорго. Кукурузы на зерно собрано 28 тысяч тонн с площади 40% от плановой. Ее урожайность – 28,5 ц/га. Сорго собрано 9,6 тысячи тонн с 53% площади. Показатель урожайности на уровне 33,4 ц/га.

Из технических культур, подсолнечника намолочено 95 тысяч тонн, в том числе масличного – 69 тысяч тонн при средней урожайности 16,2 ц/га.

Валовый сбор сои составил 3,3 тысячи тонн соевых бобов. Ее средняя урожайность достигла 19,8 ц/га.

В овощеводческих хозяйствах ведутся работы по уборке картофеля и овощей. Картофеля собрано 4,7 тысячи тонн.

Валовый сбор овощных культур составил 22,3 тысячи тонн. Зеленого горошка собрано 1,5 тысячи тонн, сахарной кукурузы – 11,7 тысячи тонн, лука – 3,5 тысячи тонн, капусты – 1,3 тысячи тонн, перца – 911 тонн, свеклы – 336 тонн, моркови – 442 тонны, томатов – 1,6 тысячи тонн.

Бахчевых культур собрано 3 тысячи тонн.

В садоводческих хозяйствах идет уборка плодовых культур. Собрано 12,3 тысячи тонн фруктов, из которых 6,9 тысячи тонн косточковых и 5,3 тысячи тонн семечковых плодов.

Винограда собрано 15 тысячи тонн.

Продолжаются осенне-полевые работы по подготовке почвы и посеву озимых культур. На сегодняшний день под озимые культуры подготовлено 77,5 тысячи гектаров. Ими засеяно 74 тысячи гектаров. Озимого рапса посеяно 18 тысяч гектаров, пшеницы – 53 тысячи гектаров, ржи – 280 гектаров, ячменя – 2 тысячи гектаров.

Оперативные данные по проведению осенне-полевых работ предоставлены территориальными управлениями Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья.
  • Вчера, 09:40
  • DTV
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