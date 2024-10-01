Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом.
Вашему вниманию представлены антимонии писателя Семена Когана.
Антимонии о счастье
У каждого свои обязательства перед счастьем! * * * Счастье – не подарок! Подарок – это счастье! * * * Если за счастье умирают, это несчастье! * * * Счастье – не манна, но для романа! * * * Правда не в счастье, а в несчастье! * * * Для счастья всегда чего-то не хватает. Для несчастья всегда что-то лишнее. * * * Какое счастье, такие и требования к несчастью! * * * Никто не знает, что такое счастье. Потому все время и говорят о нём, чтобы узнать! * * * У счастья свои законы. За коном! * * * Счастье – это, когда соседу плохо, а тебе не надо его обнадеживать! * * * Счастье – это жизнь в несчастье! * * * Любая жизнь – счастье, пока от нее не отказываются! * * * Счастье в его поисках, несчастье – в находках! * * * Человек счастлив и несчастлив одновременно, а что больше подходит, решают народные заседатели. * * * Если не до счастья, значит до лампочки! * * * Счастье не столько «за», сколько «против»! * * * Если у счастья нет зубов, значит, не тому выпало! * * * Если всему свой срок, и счастье выходит! * * * Если счастье- в свободе, то несчастье, что счастье нельзя посадить, чтобы и в тюрьме была. * * * Высшая мера- приговорили к счастью! * * * Если счастье все-таки вышло, значит оно на свободе. * * * У всякой жизни свое представление о счастье, но не каждому достается главная роль! * * * За счастье надо бороться против! * * * Когда нет счастья в жизни, ищут в переживаниях! * * * Если жизнь и прекрасна, то счастье еще, что не для всех! * * * И с несчастьем живут! И со счастьем умирают! * * * Живут не для несчастья! Умирают не для счастья! * * * Все живут! Но счастливые еще и доживают! * * * Не бойтесь казаться несчастным! Бойтесь выглядеть счастливым! * * * На несчастных воду возят! А счастливых – мочат! * * * Счастье надо хотеть, чтобы быть несчастным! * * * У счастья нет выбора. Его выбирают! * * * Чтобы дожить до счастья, надо жить до получки! * * * Счастье – с улыбкой! Несчастье – с ошибкой! * * * Жизнь не для счастья, но счастье – для жизни! * * * Все хотят быть счастливыми, но никто не знает, для чего! * * * Счастье, когда тебя не понимают! Несчастье, когда ты не понимаешь! * * * Счастье – необходимость! У кого нет необходимости быть счастливым, обходится несчастьем! * * * Счастье, когда утром просыпаешься и всё хочешь! Несчастье – ничего не можешь! * * * Героизм – потребность! У кого нет потребности прыгать с моста, выпрыгивает из штанов! * * * У каждого столько счастья, сколько надо, чтобы быть несчастным! * * * Если люди гибнут за металл, то счастье – «против». И в живых! * * * Если люди гибнут за металл, это ещё счастье, что гробы деревянные. * * * Дорвался до счастья! Разорвался! * * * О счастье можно твердить, сколько угодно, оно от этого не утвердится. * * * У многих счастье было в руках, но руки оказались несчастными! * * * А некоторые борятся за счастье до несчастья! * * * Многие рвутся к счастью, не понимая, что в конце дорвутся до больницы! * * * Чтобы за счастье бороться, его не должно быть много! * * * И богатые несчастны, ибо вся жизнь – в несчастных деньгах! * * * Указатель счастья – налево! * * * Счастье само не приходит, но самостоятельно уходит! * * * У счастья нет предела, есть передел! * * * Кто может, счастлив! Кто не может, тоже несчастен! * * * Мало за счастье держать ответ, надо еще и соответствовать! * * * Некоторые за счастье готовы жизнь отдать, не понимая, что счастье – самодостаточно! * * * Не отдавайте за счастье жизнь. Для счастья важна лишь жизнь своя! * * * Когда мы живем, чтобы есть или пить, И все нас вокруг отвергают, То можно нечаянно как-то свалить, Туда, где всегда принимают! * * * Если от счастья линяют, значит оно не для всех. * * * Счастье – в сознании! В подсознании – боевая готовность! * * * У счастья нет альтернативы – Живи, плодись и будь счастливый! * * * Все живые – счастливые! Все памятники – для счастья! * * * У нас нет несчастных! Они все у них! * * * Главное в счастье – всё второстепенное! * * * Если погрязли в счастье, надо опускаться на дно жизни! * * * И у счастья есть конец... для начала! * * * Всё проходит, кроме счастья. Его вечно нет! * * * Чтобы быть счастливым, нужна самая малость – не быть несчастным * * *