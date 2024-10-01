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Антимонии от Семена Когана

Антимонии от Семена Когана
исчсточник фото:nationalcopa.com

Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом.

Вашему вниманию представлены антимонии писателя Семена Когана.

Антимонии о счастье

У каждого свои обязательства перед счастьем!
* * *
Счастье – не подарок! Подарок – это счастье!
* * *
Если за счастье умирают, это несчастье!
* * *
Счастье – не манна, но для романа!
* * *
Правда не в счастье, а в несчастье!
* * *
Для счастья всегда чего-то не хватает. Для несчастья всегда что-то лишнее.
* * *
Какое счастье, такие и требования к несчастью!
* * *
Никто не знает, что такое счастье. Потому все время и говорят о нём, чтобы узнать!
* * *
У счастья свои законы. За коном!
* * *
Счастье – это, когда соседу плохо, а тебе не надо его обнадеживать!
* * *
Счастье – это жизнь в несчастье!
* * *
Любая жизнь – счастье, пока от нее не отказываются!
* * *
Счастье в его поисках, несчастье – в находках!
* * *
Человек счастлив и несчастлив одновременно, а что больше подходит, решают народные заседатели.
* * *
Если не до счастья, значит до лампочки!
* * *
Счастье не столько «за», сколько «против»!
* * *
Если у счастья нет зубов, значит, не тому выпало!
* * *
Если всему свой срок, и счастье выходит!
* * *
Если счастье- в свободе, то несчастье, что счастье нельзя посадить, чтобы и в тюрьме была.
* * *
Высшая мера- приговорили к счастью!
* * *
Если счастье все-таки вышло, значит оно на свободе.
* * *
У всякой жизни свое представление о счастье, но не каждому достается главная роль!
* * *
За счастье надо бороться против!
* * *
Когда нет счастья в жизни, ищут в переживаниях!
* * *
Если жизнь и прекрасна, то счастье еще, что не для всех!
* * *
И с несчастьем живут! И со счастьем умирают!
* * *
Живут не для несчастья! Умирают не для счастья!
* * *
Все живут! Но счастливые еще и доживают!
* * *
Не бойтесь казаться несчастным! Бойтесь выглядеть счастливым!
* * *
На несчастных воду возят! А счастливых – мочат!
* * *
Счастье надо хотеть, чтобы быть несчастным!
* * *
У счастья нет выбора. Его выбирают!
* * *
Чтобы дожить до счастья, надо жить до получки!
* * *
Счастье – с улыбкой! Несчастье – с ошибкой!
* * *
Жизнь не для счастья, но счастье – для жизни!
* * *
Все хотят быть счастливыми, но никто не знает, для чего!
* * *
Счастье, когда тебя не понимают! Несчастье, когда ты не понимаешь!
* * *
Счастье – необходимость! У кого нет необходимости быть счастливым, обходится несчастьем!
* * *
Счастье, когда утром просыпаешься и всё хочешь! Несчастье – ничего не можешь!
* * *
Героизм – потребность! У кого нет потребности прыгать с моста, выпрыгивает из штанов!
* * *
У каждого столько счастья, сколько надо, чтобы быть несчастным!
* * *
Если люди гибнут за металл, то счастье – «против». И в живых!
* * *
Если люди гибнут за металл, это ещё счастье, что гробы деревянные.
* * *
Дорвался до счастья! Разорвался!
* * *
О счастье можно твердить, сколько угодно, оно от этого не утвердится.
* * *
У многих счастье было в руках, но руки оказались несчастными!
* * *
А некоторые борятся за счастье до несчастья!
* * *
Многие рвутся к счастью, не понимая, что в конце дорвутся до больницы!
* * *
Чтобы за счастье бороться, его не должно быть много!
* * *
И богатые несчастны, ибо вся жизнь – в несчастных деньгах!
* * *
Указатель счастья – налево!
* * *
Счастье само не приходит, но самостоятельно уходит!
* * *
У счастья нет предела, есть передел!
* * *
Кто может, счастлив! Кто не может, тоже несчастен!
* * *
Мало за счастье держать ответ, надо еще и соответствовать!
* * *
Некоторые за счастье готовы жизнь отдать, не понимая, что счастье – самодостаточно!
* * *
Не отдавайте за счастье жизнь. Для счастья важна лишь жизнь своя!
* * *
Когда мы живем, чтобы есть или пить,
И все нас вокруг отвергают,
То можно нечаянно как-то свалить,
Туда, где всегда принимают!
* * *
Если от счастья линяют, значит оно не для всех.
* * *
Счастье – в сознании! В подсознании – боевая готовность!
* * *
У счастья нет альтернативы –
Живи, плодись и будь счастливый!
* * *
Все живые – счастливые! Все памятники – для счастья!
* * *
У нас нет несчастных! Они все у них!
* * *
Главное в счастье – всё второстепенное!
* * *
Если погрязли в счастье, надо опускаться на дно жизни!
* * *
И у счастья есть конец... для начала!
* * *
Всё проходит, кроме счастья. Его вечно нет!
* * *
Чтобы быть счастливым, нужна самая малость – не быть несчастным
* * *
  • Вчера, 09:56
  • DTV
  • Просмотров: 90
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