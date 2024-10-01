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Талибан запретил женщинам разговаривать с другими женщинами

Талибан запретил женщинам разговаривать с другими женщинами
Фото: news.un.org


В Афганистане был введен новый запрет, направленный на "борьбу с пороками и популяризацию добродетелей".
Талибан запретил женщинам разговаривать с другими женщинами. О новом запрете в воскресенье, 27 октября, объявил министр добродетели талибов Халид Ханафи, пишет BILD, передает korrespondent.net.

По его словам, запрет касается взрослых женщин.

"Женщинам запрещается разрешать другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Поэтому теперь женщины должны воздержаться даже от чтения Корана вслух в присутствии других женщин", - заявил он.

В BILD напомнили, что после того, как к власти в Афганистане пришли талибы в августе 2021 года, женщинам запретили получать образование, путешествовать без мужчины и разговаривать на публике, особенно с мужчинами. Также они не могут посещать парки, купаться и заниматься каким-либо видом спорта. Им также запрещено ходить в салоны красоты, а закон об искоренении насилия в отношении женщин был отменен.

"Женщин часто публично избивают и сажают в тюрьму за "неисламское поведение" - под это "обвинение" может попасть что угодно", - добавили в издании.

Напомним, в прошлом году в Афганистане женщинам запретили посещать национальный парк. Талибанский министр заявил, что "обзор достопримечательностей не обязателен для женщин".

Перед этим талибы приказали закрыть в Афганистане все салоны красоты.
  • Сегодня, 08:56
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