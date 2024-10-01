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Как сыграли "Шериф" и "Зимбру"
изображение: fc-sheriff.com
Тираспольский футбольный клуб «Шериф» на своем поле обыграл одного из своих принципиальных соперников – кишиневский ФК «Зимбру» со счетом 4:2
Тираспольчане после 11 игр набрала 29 очков в Суперлиге Молдовы и оторвались от своего ближайшего преследователя на целых 10 очков, пишет noi.md.
Фактически «Шериф» уже стал победителем осенней части молдавского футбольного первенства.
Шериф - Зимбру 4:2
Голы: Боакие, 19 - 1:0, Байала, 35 (пен) - 2:0, Жоао Паулиньо, 42 - 2:1, Мамучашвили, 45+2 - 3:1, Бадоло, 74 - 4:1, Бытка, 76 - 4:2
Шериф: Д.Челядник (к), Боакие, Паоло (Адемо, 68), Бадоло (Аллаш, 88), Байала (Гудлад, 77), Киабу, Зоури, Линс, Беиратш, Мамучашвили (Мийа, 77), Яде (Аканби, 77).
Запасные: Аль-Туми, Уаттара, Риак, Деспотовски, Пата, Паирель.
Зимбру: Н. Чеботарь, Бургиу (к), Розгонюк, Бытка, Джу (Сума, 63), Охаджунва (Пегза, 86), В. Рэйляну (Л.Раду, 82), Паулиньо (Аларибе, 63), Б. Самаке, Нгах (Дедечко, 46), А. Макрицкий.
Запасные: Тухар, Агаки, Кукош, Морозан, М. Штефан.
Судья: Д. Лука. Тирасполь, стадион "Шериф".
- Сегодня, 09:04
- DTV
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