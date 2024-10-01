Гражданская авиация Молдовы 27 октября 2024 года переходит на зимнее расписание полетов, которое продлится до 29 марта 2025 года. Как показывает практика, в зимний период количество рейсов обычно уменьшается из-за снижения туристического потока. Но появляются и новые маршруты, что произошло и на этот раз.
Как сообщает point.md ссылаясь на logos-pres.md, молдавская авиакомпания FlyOne сообщила, что в зимнем расписании добавляет новое направление: с 20 декабря 2024 года будет запущен прямой рейс Кишинев-Манчестер-Кишинев. На весну-лето 2025 года запланировано открыть новые рейсы из Кишинева в Бремен (Германия), Аликанте (Испания), Копенгаген (Дания), Лион (Франция). В настоящее время FlyOne обслуживает 60 направлений полетов, а из Кишинева выполняются регулярные и чартерные рейсы по 35 направлениям. По итогам 2023 года было перевезено 2 млн пассажиров, за 2024 год ожидается результат значительно выше.
Авиакомпания HiSky выполняет рейсы из румынских аэропортов Бухареста, Клужа, Тимишоары, Ясс (примерно 64% от общего количества пассажиров) и аэропорта Кишинева (около 36% пассажиров) по 31 прямому маршруту и 23 стыковочным. HiSky — молдавская авиакомпания, имеющая также сертификат авиаперевозок в Румынии. Основные хабы — аэропорты Кишинева и Клужа. По оценкам результатов третьего квартала, HiSky намерена завершить 2024 год с объемом перевозок в 1,9 млн пассажиров.
Международная авиакомпания Wizz Air (центральный офис которой расположен в Будапеште, Венгрия) заявила, что с 16 декабря 2024 года открывает 8 новых маршрутов вдобавок к 8 уже имеющимся.
На состоявшейся 17 октября пресс-конференции, шеф департамента коммуникаций Wizz Air Андрос Радо заявил, что пассажиры из Кишинева смогут пользоваться 16 прямыми направлениями полетов (без ограничений в ночное время суток). И главное: возобновляется работа операционной базы Wizz Air в аэропорту Кишинева!
Исполняющий обязанности администратора Международного аэропорта Кишинева Серджиу Споялэ подчеркнул, что возобновление работы операционной базы Wizz Air демонстрирует потенциальные возможности нашего аэропорта и его привлекательность в восточном регионе Европы.
Wizz Air является крупнейшим low-cost перевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Основу авиапарка составляют лайнеры Airbus A320, рассчитанные на перевозку 180 пассажиров. Специфика работы авиаперевозчика: минимальная по времени стоянка лайнера в аэропорту, где его надо быстро заправить, разместить пассажиров и багаж. Поэтому авиакомпания приходит в те аэропорты, где имеется современное оборудование. Аэропорт Кишинева этим требованиям соответствует. Wizz Air вышла на рынок Молдовы в 2013 году. За первые три года было перевезено около 500 тыс. пассажиров, а за весь период работы — свыше 4 млн. Кстати сказать, Wizz Air была первой для Молдовы полностью low-cost авиакомпанией
В 2017 году Wizz Air открыла операционную базу в Международном аэропорту Кишинева. Это был первый и до сегодняшнего дня единственный случай, когда крупный зарубежный авиаперевозчик вложил свои деньги в обустройство операционной базы в Кишиневе. Инвестиции составили около 98 млн евро. В нашем аэропорту постоянно размещались от 2 до 4 лайнеров Airbus А320, выполнялось их техническое обслуживание.
К сожалению, руководство Wizz Air приняло решение с 1 декабря 2022 года приостановить работу операционной базы в Кишиневе. Официальная формулировка: из-за риска нестабильности и безопасности авиационного пространства Молдовы (в связи с событиями в соседней Украине). Большая часть персонала вынуждена была переехать из Кишинева на работу в операционную базу Wizz Air в аэропорту Ясс.
Что очень важно подчеркнуть: операционная база Wizz Air в Кишиневе официально не была закрыта, она приостановила свою деятельность на неопределенный срок. И вот её работа возобновляется.
Специалисты в сфере авиации отмечают, что интерес крупного международного перевозчика к нашему аэропорту — это хорошая новость и определенный маркер для других зарубежных авиакомпаний. Такие события не остаются незамеченными.