Отличные новости для жителей Одессы: несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, тариф на отопление для населения останется неизменным на предстоящий отопительный сезон 2024/2025 годов. Об этом сообщили в Одесском городском совете, пишет edinaya-odessa.org.
Как стало известно, стоимость тепловой энергии для квартир и частных домов останется на уровне 1813 гривен за гигакалорию. Это означает, что одесситы смогут спокойно встретить зиму без дополнительной финансовой нагрузки. Такой тариф будет действовать на протяжении всего военного положения и еще полгода после его окончания.
Почему для населения тариф не изменился?
Городские власти приняли решение сохранить тариф на отопление для населения неизменным, чтобы поддержать одесситов в это непростое время. Несмотря на то, что стоимость энергоресурсов и других составляющих тарифа постоянно растет, городские власти нашли возможность компенсировать эти расходы и сохранить социальную справедливость.
Изменения коснулись только организаций
В то же время, для бюджетных учреждений, религиозных организаций и других потребителей тепловой энергии тариф будет пересмотрен. Это связано с необходимостью привести тарифы к экономически обоснованному уровню. Новые тарифы для этих категорий потребителей составят:
Бюджетные учреждения – 4538 грн за Гкал; Религиозные организации – 4960 грн за Гкал; Остальные учреждения – 5547 грн за Гкал.