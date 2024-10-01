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Одесский горсовет обнародовали новые тарифы на отопление

Одесский горсовет обнародовали новые тарифы на отопление
источник фото: unian.net

Отличные новости для жителей Одессы: несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, тариф на отопление для населения останется неизменным на предстоящий отопительный сезон 2024/2025 годов. Об этом сообщили в Одесском городском совете, пишет edinaya-odessa.org.

Как стало известно, стоимость тепловой энергии для квартир и частных домов останется на уровне 1813 гривен за гигакалорию. Это означает, что одесситы смогут спокойно встретить зиму без дополнительной финансовой нагрузки. Такой тариф будет действовать на протяжении всего военного положения и еще полгода после его окончания.

Почему для населения тариф не изменился?

Городские власти приняли решение сохранить тариф на отопление для населения неизменным, чтобы поддержать одесситов в это непростое время. Несмотря на то, что стоимость энергоресурсов и других составляющих тарифа постоянно растет, городские власти нашли возможность компенсировать эти расходы и сохранить социальную справедливость.

Изменения коснулись только организаций

В то же время, для бюджетных учреждений, религиозных организаций и других потребителей тепловой энергии тариф будет пересмотрен. Это связано с необходимостью привести тарифы к экономически обоснованному уровню. Новые тарифы для этих категорий потребителей составят:

Бюджетные учреждения – 4538 грн за Гкал;
Религиозные организации – 4960 грн за Гкал;
Остальные учреждения – 5547 грн за Гкал.
  • Сегодня, 09:13
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