За неделю – с 18 по 24 октября – сотрудники ГАИ задержали 10 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.
Два нарушителя были выявлены в Бендерах, по четыре – в Тирасполе и Рыбнице.
Семь пьяных водителей привлечены к административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого достигает 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Два нетрезвых автолюбителя сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.
Один автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли его к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителю грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.