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Разработаны требования к местам для курения

Разработаны требования к местам для курения
источник изображения: roskvartal.ru

Минздрав и Минэкономразвития Приднестровья разработали Требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, пишет newspmr.com.

«Основанием для выделения и оснащения специальных мест на открытом воздухе для курения табака, потребления никотиносодержащей продукции и изолированных помещений для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции является решение собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества», - отмечается в нормативе.

Согласно документу, специальные места на открытом воздухе и изолированные помещения, предназначенные для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции:

Не допускается размещать:
- взрывоопасных зонах и пожароопасных зонах;
- зонах взрывоопасных пылевых сред;
- сооружениях, относящихся к категориям наружных установок по пожарной опасности;
- путях эвакуации (лестничных клетках, коридорах) из зданий и сооружений;
- туалетных комнатах.

Должны быть устроены таким образом, чтобы окружающий табачный дым (табачный дым, содержащийся в атмосферном воздухе места, в котором осуществляется или осуществлялось ранее потребление табачных изделий, в том числе табачный дым, выдыхаемый лицом, осуществляющим потребление табачных изделий) не превышал значений гигиенических нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов.

Специальные места на открытом воздухе для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции оснащаются:
- знаком «Место для курения или потребления никотиносодержащей продукции»;
- пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков. Допускается заполнение урн песком и другими негорючими поглощающими материалами в целях обеспечения тушения окурков и спичек;
- приборами искусственного освещения (в случае их использования в темное время суток).

Изолированные помещения для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции оборудуются:
- дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязнения, выделяемого в процессе потребления табачных изделий в смежные помещения, с внешней стороны которой размещены надпись или знак «Место для курения или потребления никотиносодержащей продукции»;
- пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков. Допускается заполнение урн песком и другими негорючими поглощающими материалами в целях обеспечения тушения окурков и спичек;
- огнетушителем (с количеством огнетушащего вещества не менее 5 литров или не менее 5 килограмм);
- искусственным освещением;
- приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а также препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения;
- информационными материалами о вреде потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции и вредном воздействии окружающего табачного дыма.

Отделка ограждающих конструкций (полов, стен и перекрытий) в изолированных помещениях, предназначенных для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, должна быть выполнена из негорючих материалов.

Марина Моторина, newspmr.com
  • Вчера, 09:20
  • DTV
  • Просмотров: 136
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