Минздрав и Минэкономразвития Приднестровья разработали Требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, пишет newspmr.com.
«Основанием для выделения и оснащения специальных мест на открытом воздухе для курения табака, потребления никотиносодержащей продукции и изолированных помещений для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции является решение собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества», - отмечается в нормативе.
Согласно документу, специальные места на открытом воздухе и изолированные помещения, предназначенные для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции:
Не допускается размещать: - взрывоопасных зонах и пожароопасных зонах; - зонах взрывоопасных пылевых сред; - сооружениях, относящихся к категориям наружных установок по пожарной опасности; - путях эвакуации (лестничных клетках, коридорах) из зданий и сооружений; - туалетных комнатах.
Должны быть устроены таким образом, чтобы окружающий табачный дым (табачный дым, содержащийся в атмосферном воздухе места, в котором осуществляется или осуществлялось ранее потребление табачных изделий, в том числе табачный дым, выдыхаемый лицом, осуществляющим потребление табачных изделий) не превышал значений гигиенических нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов.
Специальные места на открытом воздухе для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции оснащаются: - знаком «Место для курения или потребления никотиносодержащей продукции»; - пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков. Допускается заполнение урн песком и другими негорючими поглощающими материалами в целях обеспечения тушения окурков и спичек; - приборами искусственного освещения (в случае их использования в темное время суток).
Изолированные помещения для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции оборудуются: - дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязнения, выделяемого в процессе потребления табачных изделий в смежные помещения, с внешней стороны которой размещены надпись или знак «Место для курения или потребления никотиносодержащей продукции»; - пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков. Допускается заполнение урн песком и другими негорючими поглощающими материалами в целях обеспечения тушения окурков и спичек; - огнетушителем (с количеством огнетушащего вещества не менее 5 литров или не менее 5 килограмм); - искусственным освещением; - приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а также препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения; - информационными материалами о вреде потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции и вредном воздействии окружающего табачного дыма.
Отделка ограждающих конструкций (полов, стен и перекрытий) в изолированных помещениях, предназначенных для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, должна быть выполнена из негорючих материалов.